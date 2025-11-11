吸引旅客重遊台灣 觀光署每月抽10名以上送機票住宿

為吸引旅客重遊，觀光署宣布，將連續3個月針對曾經來台登記抽「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」消費金抽獎活動的外國旅客，每月抽出10名以上贈送機票、住宿券等。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，為了吸引國際旅客來台，觀光署推出「遊台灣金福氣-Taiwan the Lucky Land」消費金抽獎活動，共吸引653萬旅客來台試手氣，超過78萬人次中獎。

為了吸引旅客重遊以及感謝旅客支持，觀光署今天發布新聞稿表示，明天起到明年1月底將舉辦「金福氣感謝季」抽獎活動，只要曾經登錄參加過「遊台灣金福氣」活動且實際來台的國際旅客，在活動期間可以到感謝季活動網站登錄取得抽獎資格，觀光署將於11月、12月及明年1月的最後1週各抽出至少10名幸運旅客。

觀光署說，獎項包含中華航空、長榮航空及星宇航空提供全球所營航線不限航點商務艙機票各1張，全台多家飯店品牌，包括日月潭涵碧樓、圓山、喜來登、福華、福容、意舍、萬豪、雲朗觀光、力麗觀光、國泰飯店觀光〔和逸、慕軒〕、香格里拉、長榮桂冠、花蓮理想大地、Moxy、金普頓、六福旅遊集團等24家飯店住宿券。

觀光署指出，根據統計，過去參加「遊台灣金福氣」抽獎活動的旅客前6大市場依序為韓國、香港、日本、馬來西亞、新加坡及菲律賓，中獎者消費地點則遍布超商、百貨公司、伴手禮店及旅館等。