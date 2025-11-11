加速擴大吸引國際旅客再訪台 觀光署推感謝季、抽不限航點商務艙

交通部觀光署觀光署為加速擴大吸引國際觀光客，將自114年11月12日中午12時開始至115年1月30日中午12時止（台灣時間），舉辦「因為有您．所以精彩－金福氣感謝季．幸運好禮送給您」抽獎活動，凡登錄參加過「遊台灣金福氣」活動且實際來台的國際旅客即可登錄參加抽獎，獎項包括中華航空、長榮航空及星宇航空均提供全球所營航線不限航點商務艙機票各1張。

觀光署指出，「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」消費金抽獎活動，於疫情後2023年5月1日啟動，並於2025年9月30日畫下圓滿句點，活動共吸引653萬旅客來臺試手氣，超過78萬人次中獎，在疫情後國際觀光市場引起話題，並獲得國際旅客的關注。觀光署為感謝曾登記參加「遊台灣金福氣」的國際旅客，歡迎台灣做為旅遊目的地，將於今年11月12日起舉辦「金福氣感謝季」抽獎活動，歡迎旅客重遊台灣。

觀光署指出，自2023年5月1日起辦理「遊台灣金福氣」抽獎活動，中獎者可獲5,000元電子票證消費金或住宿折抵優惠券，提供誘因引客來台旅遊消費。參加抽獎的旅客前六大市場依序為韓國、香港、日本、馬來西亞、新加坡及菲律賓，中獎者消費地點則遍布超商、百貨公司、伴手禮店及旅館等。

為感謝國際旅客對「遊台灣金福氣」活動的支持與對台灣觀光的喜愛，觀光署將自2025年11月12日中午12時開始至2026年1月30日中午12時止（台灣時間），舉辦「因為有您．所以精彩－金福氣感謝季．幸運好禮送給您」抽獎活動。只要曾登錄參加過「遊台灣金福氣」活動且實際來台的國際旅客，都可以在上述期間到感謝季活動網站（https://5000.taiwan.net.tw/）登錄抽獎資格，觀光署將於今年11月、12月及明(2026)年1月的最後1週各抽出至少10位幸運旅客。

觀光署表示，本次活動獎項相當豐富，包括中華航空、長榮航空及星宇航空均提供全球所營航線不限航點商務艙機票各1張，全台多家飯店品牌（包括日月潭涵碧樓、圓山、喜來登、福華、福容、意舍、萬豪、雲朗觀光、力麗觀光、國泰飯店觀光〔和逸、慕軒〕、香格里拉、長榮桂冠、花蓮理想大地、Moxy、金普頓、六福旅遊集團等24家）也熱烈響應贊助住宿券。

觀光署期望透過「金福氣感謝季」活動，感謝所有過去曾經到訪的國際旅客們，也期望帶動台灣成為重遊首選目的地，邀請所有國際旅客再次來台感受多元豐富的山海美景、在地美食與人情溫度，創造每一次美好的台灣旅遊回憶。