隨著LV天燈啟程展開一場時髦又溫馨的光之旅！2025假日形象廣告太美了

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出2025假日形象廣告「Le Voyage des Lumières光之旅程」，以光為引，帶領觀眾展開一場穿越夢想與現實的旅程。由導演喬納斯林德斯特倫（Jonas Lindstroem）執導，影片以詩意的視覺語言捕捉巴黎日落、極光與篝火的光影變化，體現品牌精神中旅行的浪漫本質。

故事從路易威登創立工坊所在地、巴黎郊區的阿涅爾（Asnières）開啟，一只經典Malle Courrier行李箱成為假日冒險的起點。隨著一盞從箱中升起的燈籠飛向天際，觀眾被帶入夢幻般的光之國度：極光映照的天空下，年輕人圍坐篝火、下棋、聽音樂、歡笑暢談，一對戀人在冰湖畔相擁，而整座城市被點亮的燈火勾勒出節慶的溫度。最終，畫面回到巴黎新橋，無數燈籠照亮夜空，一對母子凝望光海，流露出節日最純粹的喜悅。