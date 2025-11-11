快訊

隨著LV天燈啟程展開一場時髦又溫馨的光之旅！2025假日形象廣告太美了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出2025假日系列形象廣告「Le Voyage des Lumières光之旅程」。圖／路易威登提供
路易威登推出2025假日系列形象廣告「Le Voyage des Lumières光之旅程」。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出2025假日形象廣告「Le Voyage des Lumières光之旅程」，以光為引，帶領觀眾展開一場穿越夢想與現實的旅程。由導演喬納斯林德斯特倫（Jonas Lindstroem）執導，影片以詩意的視覺語言捕捉巴黎日落、極光與篝火的光影變化，體現品牌精神中旅行的浪漫本質。

故事從路易威登創立工坊所在地、巴黎郊區的阿涅爾（Asnières）開啟，一只經典Malle Courrier行李箱成為假日冒險的起點。隨著一盞從箱中升起的燈籠飛向天際，觀眾被帶入夢幻般的光之國度：極光映照的天空下，年輕人圍坐篝火、下棋、聽音樂、歡笑暢談，一對戀人在冰湖畔相擁，而整座城市被點亮的燈火勾勒出節慶的溫度。最終，畫面回到巴黎新橋，無數燈籠照亮夜空，一對母子凝望光海，流露出節日最純粹的喜悅。

在這趟「光之旅程」中，品牌經典作品也化為故事的一部分：黑色My Capucines手袋散發低調奢華，紅色Speedy P9洋溢節慶活力，Monogram Side Trunk與Christopher背包展現旅行精神，Imagination與Attrape-Rêves香水則延續夢幻氛圍，Color Blossom與Damier系列珠寶以閃耀光芒呼應整體的節慶主題。音樂行李箱（Music Trunk）更在廣告中特別現身，向路易威登結合創新與旅程的歷史傳承致敬。

Color Blossom系列粉紅金鑲嵌粉紅珍珠母貝耳針耳環。圖／路易威登提供
Color Blossom系列粉紅金鑲嵌粉紅珍珠母貝耳針耳環。圖／路易威登提供
路易威登推出2025假日系列形象廣告「Le Voyage des Lumières光之旅程」。圖／路易威登提供
路易威登推出2025假日系列形象廣告「Le Voyage des Lumières光之旅程」。圖／路易威登提供
Capucines BB包。圖／路易威登提供
Capucines BB包。圖／路易威登提供
LV MONOGRAM SURPLUS KEEPALL 25包。圖／路易威登提供
LV MONOGRAM SURPLUS KEEPALL 25包。圖／路易威登提供
SPEEDY P9 40紅色款。圖／路易威登提供
SPEEDY P9 40紅色款。圖／路易威登提供
Vivienne Noe包。圖／路易威登提供
Vivienne Noe包。圖／路易威登提供
LV熊貓吊飾。圖／路易威登提供
LV熊貓吊飾。圖／路易威登提供
Tambour Convergence鉑金鑲鑽自動上鍊腕表。圖／路易威登提供
Tambour Convergence鉑金鑲鑽自動上鍊腕表。圖／路易威登提供
Vivienne包包吊飾。圖／路易威登提供
Vivienne包包吊飾。圖／路易威登提供
路易威登推出2025假日系列形象廣告「Le Voyage des Lumières光之旅程」。圖／路易威登提供
路易威登推出2025假日系列形象廣告「Le Voyage des Lumières光之旅程」。圖／路易威登提供
Tambour Convergence鉑金鑲鑽自動上鍊腕表。圖／路易威登提供
Tambour Convergence鉑金鑲鑽自動上鍊腕表。圖／路易威登提供
Color Blossom系列Cornelian Sun粉紅金鍊墜。圖／路易威登提供
Color Blossom系列Cornelian Sun粉紅金鍊墜。圖／路易威登提供

隨著LV天燈啟程展開一場時髦又溫馨的光之旅！2025假日形象廣告太美了

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出2025假日形象廣告「Le Voyage des Lumières光...

2025十大速食品牌拚人氣 哪個是你的最愛？

速食大戰開打！麥當勞、必勝客、摩斯、漢堡王等各大連鎖品牌全面PK，究竟誰能稱霸本次排行榜、奪下聲量冠軍寶座？

鳳凰來襲 SOGO中壢停業、大江、新光三越正常營業

鳳凰颱風來襲，桃園、宜蘭等四縣市今日停班停課，遠東SOGO表示，因鳳凰颱風來襲，桃園市政府已宣布停班課，為關心顧客、專櫃...

吃得到3隻「6兩重大閘蟹」！壽司芳「大閘蟹套餐」滿滿都是蟹肉＋蟹膏

秋蟹的季節到來，連續多年獲得米其林一星的「壽司芳」，今秋延續歷年傳統，再度推出秋季限定的「大閘蟹套餐」，以大閘蟹的蟹肉、...

第2杯半價！鶴茶樓×天線寶寶聯名了 5款超萌週邊＋聯名杯身粉絲必收

曾經多次推出主題聯名的連鎖手搖飲「鶴茶樓」，首度攜手全球知名的「天線寶寶」，自11月15日起推出聯名活動。除了有聯名杯身...

跟進桃園停班課 SOGO中壢店11月11日暫停營業、周年慶順延一天

中颱「鳳凰」逐步接近，澎湖、花蓮、宜蘭、桃園四縣市宣布11月11日放颱風假。正在展開年度大檔周年慶的SOGO中壢店也跟進...

