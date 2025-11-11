2025十大速食品牌拚人氣 哪個是你的最愛？

網友最愛的人氣速食品牌出爐

在忙碌的現代生活中，兼具速度與美味的速食可說是許多人的用餐首選。無論是想迅速填飽肚子，還是深夜時分突然嘴饞，一份熱騰騰的漢堡、酥脆炸雞或香氣四溢的披薩，總能在最短的時間內滿足味蕾與飢餓感。近年來，各大速食品牌話題不斷，從新品登場、跨界聯名到節慶限定餐點，無不掀起一波波的討論熱潮。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體 《KEYPO大數據關鍵引擎》 ，調查出全台十大討論度最高的速食品牌。其中，堪稱披薩雙雄的「必勝客」和「達美樂」分別拿下第三、第四名；南部限定的台式速食代表「丹丹漢堡」則以破萬聲量力壓摩斯與漢堡王，挺進第七名；而在台灣擁有極高市占率、深受消費者喜愛的肯德基，雖然聲量高達 65,881 筆聲量，但最終也只拿下第二名，冠軍由另一品牌強勢登頂。究竟這場速食品牌爭霸戰排名變化如何？本文帶你一次速覽！

No.10 Subway

源自美國的速食品牌 Subway，以現點現做的潛艇堡聞名全球，主打「新鮮、健康、客製化」的用餐體驗。不同於一般速食強調油炸與重口味，Subway 以新鮮蔬菜、低脂肉品與多樣化醬料為核心，讓顧客能自由選擇麵包種類、配料組合與調味比例，打造出專屬於自己的「客製三明治」。這種高度彈性的點餐方式，不僅滿足了現代人對飲食多元與健康的追求，也成為它在全球市場脫穎而出的關鍵。在2008 年，《Entrepreneur》雜誌還將其評選為全球第一連鎖品牌，驚人的擴張速度更超越麥當勞，成為全球分店數量最多的速食連鎖店。一名網友於PTT發文詢問「Subway敢賣這麼貴，底氣是什麼?」，吸引大批人留言回應「我蠻常吃的，營養素算平衡又不難吃」、「很好吃啊 連鎖速食第一名 又相對健康」、「好吃，有菜有肉，除了我沒錢，想不到不買的理由」。

No.9 頂呱呱

作為台灣速食界的元老品牌，頂呱呱可說是本土速食文化的重要代表。成立至今多年，頂呱呱以道地台灣風味的餐點在競爭激烈的速食市場中占有一席之地，即便面對國外大勢速食品牌的進駐，地位依然無可動搖，憑藉獨特的本土特色和穩定的品質，默默吸引一票忠實顧客長期支持。

頂呱呱最具代表性的餐點莫過於台式炸雞，選用黃金72小時新鮮雞肉，並採用單層裹粉烹調，保留雞肉的鮮嫩多汁與外皮的酥脆口感，讓人一吃就入魂。此外，呱呱包、雞翅、雞脖子等經典品項，也是不少老饕大推的必點清單，還有古早味的紅茶雪泥更是許多人童年記憶中的好味道。也因此，在這次速食品牌人氣排行榜中，頂呱呱以道地風味與長久累積的口碑，成功獲得第九名的位置，穩坐本土速食的代表品牌之一。

No.8 拿坡里

成立於 1997 年的「拿坡里披薩」，自創立以來便以「平實價格享受道地美味」為品牌理念，迅速在台灣披薩市場中站穩腳步。拿坡里將重心放在食材與工藝上，堅持採用當天現揉、天然發酵的麵團，再搭配口感濃純的獨家番茄醬，打造出最正宗的義大利風味，讓消費者不用出國，也能品嚐到最純正的義式口感。 這種對品質的堅持，使得拿坡里在眾多披薩品牌中脫穎而出，長期累積了一群忠實粉絲，無論是家庭聚餐還是好友聚會，都成為許多人首選的披薩品牌。 而除了披薩外，拿坡里的炸雞也是人氣品項之一，甚至還被網友笑稱是「被披薩耽誤的炸雞店」。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2024年11月5日，因拿坡里炸雞宣布單飛成「三商炸雞」，帶動品牌聲量高峰。網友表示「拿坡里還是屌打三商」、「拿坡里的炸雞比三商炸雞好吃+1」、「聽起來很像台式炸雞排。」

No.7 漢堡王

源自美國的「漢堡王」，被列為全球第五大速食連鎖品牌，其地位居在Subway、肯德基、麥當勞與必勝客之後。漢堡王主打餐點包括各式漢堡、薯條、軟性飲料、奶昔與甜點，但真正讓它在眾多速食品牌中脫穎而出的，則是其獨具特色的「火烤」烹調方式。這種烹調手法讓漢堡肉散發出迷人的煙燻香氣，口感層次更豐富，也成為品牌最大的辨識特色。

不同於一般速食品牌著重於全球版圖擴張，漢堡王結合當地飲食文化與習慣，推出符合當地口味的限定產品，讓品牌在國際市場更具在地化特色。此外，漢堡王也不定時推出限定新品來刺激消費者的購買慾望，包括10層犇牛堡、無麵包系列的「全肉漢堡」、三牲漢堡等創意餐點，不僅在社群上掀起討論度，也成功累積長期的品牌忠誠度。

No.6 摩斯

發跡於日本的摩斯，在亞洲擁有近2,000家分店，跨足台灣、新加坡、泰國、香港、印尼、中國大陸及澳洲等地。該品牌最大特色是以米漢堡取代傳統麵包，而內餡也多採用日本傳統料理的菜色，如日式燒肉、炒牛蒡等，讓人每一口都能嚐到濃厚的日式風味。這種將速食與傳統日式元素結合的做法，不僅滿足口腹之慾，也讓摩斯在眾多速食品牌中顯得與眾不同。此外，摩斯也時常推出期間限定商品，例如松露歐姆蛋福堡、黃金地瓜薯條、焦糖布丁等，為饕客帶來更多的新鮮感與驚喜；副餐部分也選擇多元，除了經典薯條外，還有雞塊、格子薯餅等，滿足不同口味與喜好的需求。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2024年11月26日，單日聲量飆升近千筆，一名網友於PTT發文表示，為什麼摩斯在麥當勞與肯德基兩大品牌的夾擊下還能存活？此話題吸引不少人留言回應「衛生、乾淨、日式風格太文青太有型啊」、「它的沙拉還蠻多人搶的，一出來就空」、「因為台灣摩斯比日本本土的好吃」。

No.5 丹丹漢堡

堪稱速食南霸天的丹丹漢堡，是台灣南部限定的速食連鎖品牌。其最大特色在於中西合璧的多元餐點，不僅提供漢堡、炸雞、薯條等經典西式速食，還加入麵線羹、瘦肉粥、米糕等傳統中式小吃，讓顧客能一站式享受到多樣化的口味選擇。這種創新的組合，使丹丹漢堡在南部地區的受歡迎程度直線上升，也成為地方速食文化的重要代表。除了餐點的多樣性外，丹丹漢堡的高CP值與親民價格也是一大優勢，不僅廣受在地人喜愛，也成為許多遊客指定必吃的美食清單。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間出現兩個明顯的聲量高峰，首波高點是落在2025年6月28日，韓國YouTuber「肌肉山山」帶韓國姊姊嘗鮮丹丹漢堡，吸引眾多網友關注留言，創下單日聲量603筆；第二波高峰則是2025年6月17日，因丹丹漢堡粉專被印度人盜用，在網路上掀起一波印度迷因之亂，不少網友笑翻留言「不是印度人現做的，我可是不吃的喔」、「請問現在印度阿三哥是料理總監嗎」。

No.4 達美樂

堪稱連鎖披薩三強之一的達美樂，不只是外送披薩的代名詞，更是年輕族群心中「最懂玩梗」的速食品牌之一。今年2月，為了替世界棒球經典賽資格賽的台灣選手應援，達美樂特地將品牌Logo中換成「6點」棒球圖樣，象徵全力支持中華隊。此舉不僅在網路上引起廣泛的熱烈討論，也連帶提升品牌的好感度，展現出其靈活又具親和力的社群經營風格。此外，達美樂與 必勝客的「雙雄對決」更是速食界的長年話題，兩大品牌不僅在產品設計上互相較勁，也時常在社群平台上「隔空交鋒」，像是達美樂曾控必勝客有抄襲火山披薩之嫌，在網路上掀起極高的關注度；而近日必勝客發布幽默的「人事異動」公告時，達美樂更以「家有喜事」的文案巧妙回應，再度引發網友熱議。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點落在2025年7月2日，達美樂邀請韓籍啦啦隊女神李雅英代言新品「韓風炸雞起司火山披薩」，在網路上創下極高的討論度，單日聲量飆1,290筆，網友紛紛留言「從WBCQ的操作開始就只吃達美樂，如今又把喜歡的女神請來代言，這樣又更讓我離不開了」、「火山孝子們該出動了吧（大誤）」、「太厲害了，竟然找李雅英代言」。

No.3 必勝客

身為全球知名的連鎖披薩品牌，必勝客一直以創意十足、顛覆想像的餐飲企劃在速食市場中脫穎而出。不同於多數品牌堅守經典風味，必勝客勇於挑戰大眾的味覺極限，頻頻推出讓人又驚又笑的「獵奇系披薩」，像是香菜大腸蚵仔麵線、香菜肉羹披薩、草仔龜披薩等。這些創意不僅挑戰消費者的味蕾，也在社群平台掀起熱烈討論，更被網友戲稱為「讓義大利人崩潰的披薩」，成功塑造出幽默又大膽的品牌形象。此外，必勝客也善於結合節慶氛圍，每逢節日總不缺驚喜。從萬聖節的「鬼手魷魚搗蛋披薩」、愚人節限定的「零傷害披薩」，再到春節應景的「財圓滾滾金干蝦比薩」，每一次新品登場都能成功引爆網路聲量。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點落在2025年10月14日，為迎接聖誕節的到來，必勝客推出全新「黑咖哩黃金豬排比薩」，以濃郁暗黑咖哩為基底，結合厚切黃金豬排豪邁鋪滿整片餅皮，再搭配香濃起司、黃起司片與帕瑪森起司餅皮，三重起司交織出濃得化不開的邪惡滋味。這款兼具視覺與味覺衝擊的新品推出後，瞬間引爆社群熱度，創下單日聲量1,480筆，一舉擊敗達美樂，直衝排行榜第三名。

No.2 肯德基

身為全球速食巨頭之一，肯德基以經典的品牌魅力與源源不絕的創意餐點，長年穩居速食界一席之地。雖以炸雞起家，卻因超高人氣的蛋撻而被網友戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」，足見品牌在甜點領域的強大實力。肯德基在餐點上不斷推陳出新，像是以中式風味為主題的「台酒花雕紙包雞」，融合酒香與嫩雞的雙重層次，成功擄獲消費者味蕾；今年七月在台登場的韓國話題新品「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」，未上市就掀起熱烈討論，成為社群熱搜焦點；此外，為呼應節慶氛圍，肯德基也特別推出中秋限定「奶皇流心Q蛋撻」，將酥脆外皮、香濃奶皇與Q彈麻糬融合，層次豐富、甜而不膩，一上市便引發搶購潮。無論在主餐或甜點的表現上，肯德基可說是話題滿滿，更成功帶動了社群洗版熱潮。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2024年12月8日，肯德基攜手比利時知名品牌Lotus，限時推出全新「Biscoff® 焦糖脆餅蛋撻」，在社群上引發一股開箱熱潮，讓不少網友直呼「吃過就回不去了」，單日聲量狂飆4,680筆，穩居人氣速食品牌第二名。

No.1 麥當勞

毫無懸念，本次連鎖速食品牌榜首由「麥當勞」強勢奪下，以高達145,116 筆聲量拿下壓倒性的勝利，不僅是榜單中唯一突破十萬筆的品牌，其討論度更是第二名肯德基的兩倍之多，穩坐速食界的王者寶座。作為全球規模最大的速食連鎖企業，麥當勞以經典的漢堡、薯條與高效率的服務模式，成為跨世代的速食代表。自創立以來，麥當勞始終以親民形象深植人心，早期更以「麥當勞叔叔」、「漢堡神偷」、「大鳥姐姐」及「奶昔大哥」等吉祥物角色塑造出童趣品牌形象，陪伴無數人成長。然而，隨著時代變遷與消費族群的改變，麥當勞決定不再以孩童為主打客群，因此陸續撤掉這些經典角色。雖然它們已經淡出舞台，卻依舊是許多人心中最美好的童年回憶。

此外，麥當勞最令人稱道的，莫過於靈活的「在地化經營」策略。為了貼近不同國家的飲食習慣，品牌會針對各地市場推出專屬菜單，展現驚人的市場適應力。例如在泰國，麥當勞推出帶有濃厚地方風味的「打拋炸雞飯」；菲律賓門市則販售「炸雞義大利麵」與「蘑菇醬肉排飯」，融合西式速食與在地口味；至於香港麥當勞，更以「火腿扒蛋扭扭粉」等餐點打入市場，成為當地限定的經典品項。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2024年11月13日，日本爆紅的麥當勞「厚鬆餅堡系列」限時登台開賣，當時湧現大量的排隊人潮，僅短短五天就被搶購一空，相關話題橫掃社群，網路討論度飆破六千筆，拿下人氣冠軍當之無愧。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月4日至2025年11月3日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

