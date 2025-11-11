吃得到3隻「6兩重大閘蟹」！壽司芳「大閘蟹套餐」滿滿都是蟹肉＋蟹膏

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
可樂餅×大閘蟹。記者陳睿中／攝影
可樂餅×大閘蟹。記者陳睿中／攝影

秋蟹的季節到來，連續多年獲得米其林一星的「壽司芳」，今秋延續歷年傳統，再度推出秋季限定的「大閘蟹套餐」，以大閘蟹的蟹肉、蟹膏為主軸，結合當季食材進行變化，推出「班尼迪克×大閘蟹」、「花雕酒蒸蛋×大閘蟹」等多款特色料理，為賓客呈現一場旬味盛宴。

壽司芳今年所推出的大閘蟹秋季套餐，選用活體日本大閘蟹作為主角，由團隊每日耗時6小時手工拆蟹，取出蟹肉與蟹膏入饌，平均每人可享用到3隻6兩重的日本大閘蟹，全套餐規劃18～19道式，其中包括6款料理、2款壽司、1款湯品均運用大閘蟹元素，帶來滿滿的鮮甜滋味。其中「班尼迪克×大閘蟹」以蟹斗為底，依序堆疊口感蓬鬆的約克夏布丁麵包體，以及大閘蟹肉與蟹膏，還有使用北海道馬糞海膽製作的荷蘭醬，宛若一座大閘蟹寶塔，展現傳統與創意兼具的風格。

另道「花雕酒蒸蛋×大閘蟹」，以傳統中華料理概念為發想，在盤中放置口感細緻的蒸蛋與蟹膏，食用前再自行澆淋上特製的大閘蟹肉羹汁，並滴灑花雕酒提味增香，入口溫潤滑順，滋味香濃。「可樂餅×大閘蟹」將日式可樂餅改以大閘蟹肉與蟹膏製作而成，最後再擠上蟹膏品嚐，酥脆外衣底下具有滿滿的甜鮮享受。「菊花羹野菜×大閘蟹」使用當季時蔬包裹大閘蟹肉，並以特製的菊花醋羹提昇整體酸甜明亮的清新感。

除此之外，豪華又奢侈的「大閘蟹釜飯×生筋子×魚子醬」也重新登場，在釜飯上撲滿大閘蟹肉、蟹膏，還有生筋子與魚子醬，能夠一次享受多重海味與鹹香。蟹宴中亦還吃得到大閘蟹握壽司、蟹膏手捲、大閘蟹濃湯等餐點，還有依照當日食材搭配的8貫壽司，有機會享受海膽、鮪魚的樂趣。全套大閘蟹套餐售價9,800元，僅限晚餐時段供應，預計供應至11月底為止，僅剩零星時段可供預定。

班尼迪克×大閘蟹。記者陳睿中／攝影
班尼迪克×大閘蟹。記者陳睿中／攝影
壽司芳集結大閘蟹與秋季食材，搭配組合出期間限定大閘蟹套餐。記者陳睿中／攝影
壽司芳集結大閘蟹與秋季食材，搭配組合出期間限定大閘蟹套餐。記者陳睿中／攝影
套餐中也能品嚐到鮪魚等時令握壽司。記者陳睿中／攝影
套餐中也能品嚐到鮪魚等時令握壽司。記者陳睿中／攝影
蟹膏手捲。記者陳睿中／攝影
蟹膏手捲。記者陳睿中／攝影
大閘蟹釜飯×生筋子×魚子醬。記者陳睿中／攝影
大閘蟹釜飯×生筋子×魚子醬。記者陳睿中／攝影
菊花羹野菜×大閘蟹。記者陳睿中／攝影
菊花羹野菜×大閘蟹。記者陳睿中／攝影
鮑魚×大閘蟹。記者陳睿中／攝影
鮑魚×大閘蟹。記者陳睿中／攝影
花雕酒蒸蛋×大閘蟹。記者陳睿中／攝影
花雕酒蒸蛋×大閘蟹。記者陳睿中／攝影

大閘蟹 壽司 套餐

