第2杯半價！鶴茶樓×天線寶寶聯名了 5款超萌週邊＋聯名杯身粉絲必收

曾經多次推出主題聯名的連鎖手搖飲「鶴茶樓」，首度攜手全球知名的「天線寶寶」，自11月15日起推出聯名活動。除了有聯名杯身、聯名封膜，還有可愛的週邊商品同步登場。同時鶴茶樓也打造期間限定「丁丁葡萄鶴頂紅茶」，為粉絲帶來充滿童趣的滋味。

本次的聯名活動中，鶴茶樓以天線寶寶四大角色為主角，將其鮮明的個性與專屬配色延伸至每款聯名周邊設計之中，打造4款聯名杯身與封膜。其中「丁丁」代表色為紫色，聯名杯身以葡萄紫搭配暖橘黃，展現沉穩的暖意。「迪西」個性鮮明、最有態度，聯名杯身以迪西的芥末綠搭配充滿活力的粉桃色，凸顯獨特風格。「拉拉」聯名杯身則以拉拉的暖陽黃搭配寶寶藍；至於「小波」聯名杯身則使用鮮明的紅色與青草綠撞色組合，展現活潑又童趣的特質。同時還推出「丁丁葡萄鶴頂紅茶」，以鶴頂紅茶為底，搭配葡萄原粒、鶴頂紅茶凍，宛若丁丁在跳舞，中杯70元、大杯75元。

此外，鶴茶樓也推出5款實用的聯名週邊。「飲料提袋」以帆布材質，搭配電繡角色大頭與絨毛細節，共有小波、拉拉兩種款式，每個248元。「迪西絨毛肩背包」印有迪西大頭，並透過黑白乳牛色塊，呼應經典的帽子造型，每個428元。此外，還有「丁丁絨毛吊飾零錢包」與「角色大集合保冷袋」，各為318、29元。活動期間消費指定飲品，即可加購週邊，每筆消費限購3款。

慶祝新品上市，活動期間購買任一飲品並完成打卡任務，即可獲得「限量角色貼紙」。11月22日至11月29日，完成打卡任務，即可享飲品第二杯半價優惠。另外11月22日，鶴茶樓「沙鹿鎮南店」開幕，當日加入好友，即可免費贈送鶴頂紅茶、綺夢那堤或藝伎紅茶，共計送出200杯。

全新手搖飲品牌「阿檸 a.ling」，即將正式進駐台北西門町與台中一中商圈，開設西門鮮檸所、一中鮮檸所。店內標榜使用屏東產地直送檸檬，採收後72小時內完成爆打製程，提供招牌爆打檸檬，還有極萃原茶、鮮乳茶等多種飲品品項。其中「鴨屎香檸紅」所使用的「鴨屎香」，源自潮汕鳳凰單叢茶，香氣清雅。據傳早期茶農為了保護這款茶不被搶奪，以鴨屎香混淆視聽，故得其名。