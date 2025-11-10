華航旅展機票銷售張數增6成 日韓仍是旅客首選

台北國際旅展今天閉幕，規模是歷年之最，多家參展業者今年銷售金額亮眼，其中華航表示，機票業績較去年同期增近6成，展現市場強勁回溫動能，熱門航點包含日本、韓國等。

ITF台北國際旅展今天落幕，今年有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，加上全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園設攤，4天展期入場總人數達36萬5302人次。

中華航空晚間發布新聞稿表示，旅展機票業績相較平日的銷售成長15%，銷售張數較去年同期增近6成，最受歡迎的航點包括曼谷、大阪、東京（成田）、香港及首爾，顯示日韓旅遊與熱門度假航線仍是消費者首選。

華航今年打造「AI 品牌形象大使」現身展區，以體驗沉浸式互動與AI客服服務，並首次運用懸空吊掛造景及繽紛炫目的插畫設計風格，榮獲主辦單位頒發「最佳展館獎」。

寒舍集團表示，今天單日營業額新台幣500萬，旅展4天達6000萬元，加上線上旅展整體業績破1億3000萬元，獲得最佳人氣獎。

老爺酒店集團指出，包含線上旅展總銷售額已突破2.4億元，連續4年穩守「雙億俱樂部」的亮眼紀錄，其中線上銷售金額高達1.4億元，現場銷售約9000萬元，整體表現與2024年相當。

可樂旅遊今年營收突破3億元，較去年同期成長超過6成，展場邀請人氣男子團體「F.F.O」站台造勢獲得最佳展館獎。