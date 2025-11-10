跟進桃園停班課 SOGO中壢店11月11日暫停營業、周年慶順延一天

中颱「鳳凰」逐步接近，澎湖、花蓮、宜蘭、桃園四縣市宣布11月11日放颱風假。正在展開年度大檔周年慶的SOGO中壢店也跟進桃園停班停課，今晚宣布11月11日暫停營業一天。

遠東SOGO表示，因鳳凰颱風來襲，桃園市政府已宣布明日（11/11）停班課。為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO中壢店明日（11/11）停止營業一天。其餘各店正常營運。至於周年慶檔期，SOGO中壢店因颱風暫停營業關係，檔期將順延一天至11月17日結束。

對於SOGO中壢店11月11日暫停營業的決定，在粉專也引起臉友共鳴紛紛留言「支持有良心的決定！櫃姐們也能喘氣休息一天，後天能更有活力繼續拼業績」、「很照顧員工安全很棒」、「良心企業」。

至於桃園其他百貨、購物中心與商場則表示，將於明早視情況宣布是否營業。