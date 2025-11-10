聽新聞
0:00 / 0:00
跟進桃園停班課 SOGO中壢店11月11日暫停營業、周年慶順延一天
中颱「鳳凰」逐步接近，澎湖、花蓮、宜蘭、桃園四縣市宣布11月11日放颱風假。正在展開年度大檔周年慶的SOGO中壢店也跟進桃園停班停課，今晚宣布11月11日暫停營業一天。
遠東SOGO表示，因鳳凰颱風來襲，桃園市政府已宣布明日（11/11）停班課。為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO中壢店明日（11/11）停止營業一天。其餘各店正常營運。至於周年慶檔期，SOGO中壢店因颱風暫停營業關係，檔期將順延一天至11月17日結束。
對於SOGO中壢店11月11日暫停營業的決定，在粉專也引起臉友共鳴紛紛留言「支持有良心的決定！櫃姐們也能喘氣休息一天，後天能更有活力繼續拼業績」、「很照顧員工安全很棒」、「良心企業」。
至於桃園其他百貨、購物中心與商場則表示，將於明早視情況宣布是否營業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言