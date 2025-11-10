金屬與皮革的浪漫交織 Valextra新款Iside Minaudiere包重返1930

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Minaudiere是1930年代流行的女性匣式手拿包，並成為社交晚宴時的無形品味展現。圖／Valextra提供
柔軟與堅硬不必是風格的兩極、也可以在工藝設計的結合下巧妙共融。義大利品牌Valextra發表了冬季新款Iside Minaudiere包，從1930年代的女士匣式手拿包得到靈感，轉譯成建築感鮮明、光芒四射的時髦配件。

有別於晚宴常見的手拿包，Minaudiere源起於1930年代的晚宴派對。當時裝飾藝術風格（Art Deco）正興起，可手提並兼具夾層或分隔功能的Minaudiere則被視為取代晚宴包的匣式手拿包，通常多擁有著華麗的造型或裝飾元素。

由Giovanni Fontana於1937年在米蘭創立的精品品牌Valextra，其包款多以建築輪廓為靈感，呈現出具鮮明的幾何輪廓，也像是義大利高級時裝的洗練都會，目前旗下包含Iside、Tric Trac、Babila、NoLo、Bucket等多個經典系列。

本季新發表的Iside Minaudiere包則是以Iside包款為輪廓基礎，外殼使用輕量化的鋁，並在表面加以水波流動般的金屬紋理裝飾、內襯則選用柔軟的小牛皮。包款外部具有可連接肩帶的金屬環扣，並可轉換為手提或斜背使用，價格店洽。

Valextra發表了冬季新款Iside Minaudiere包，呈現金屬與皮革的浪漫結合。圖／Valextra提供
Iside Minaudiere包外部具可連接肩帶的金屬環扣，並可轉換為手提或斜背使用。圖／Valextra提供
除了外殼使用鋁合金，Iside Minaudiere包的內在則使用小牛皮，並附開放式收納層。圖／Valextra提供
義大利 建築 米蘭

