聽新聞
0:00 / 0:00
台北國際旅展落幕 華航展區插畫設計風格獲「最佳展館獎」
2025台北國際旅展（ITF）今天圓滿落幕，華航展場首次運用懸空吊掛造景及繽紛炫目的插畫設計風格獲主辦單位肯定，由台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭頒發「最佳展館獎」，華航資深副總經理羅雅美代表領獎，為今年旅展畫下完美句點。
中華航空表示，本次ITF的4天展期人氣滿檔，整體銷售表現再創佳績，機票業績相較平日的銷售成長15%，銷售張數較去年同期增近六成，展現市場強勁回溫動能與旅客對品牌的高度信任。最受歡迎的航點包括曼谷、大阪、東京（成田）、香港及首爾，顯示日韓旅遊與熱門度假航線仍是消費者首選。
華航指出，配合旅展熱潮同步於通訊軟體LINE推出全新Q版制服人員「小花生活系列」貼圖，憑藉可愛形象，展現品牌親和力，吸引粉絲熱烈下載，成功拉近與年輕族群的互動距離，進一步拓展目標客群市場。
華航說明，本屆旅展首度亮相的「AI品牌形象大使」，以體驗沉浸式互動與AI客服服務，帶給民眾耳目一新的感受，展覽期間天天推出精彩活動，並結合LINE智慧集章的互動遊戲，民眾購票還可抽機票大獎和眾多精美好禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言