台北國際旅展落幕 華航展區插畫設計風格獲「最佳展館獎」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
2025 ITF旅展華航獲頒「最佳展館獎」，由台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭（左四）頒獎，華航資深副總經理羅雅美（右四）代表領獎。圖／華航提供
2025台北國際旅展（ITF）今天圓滿落幕，華航展場首次運用懸空吊掛造景及繽紛炫目的插畫設計風格獲主辦單位肯定，由台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭頒發「最佳展館獎」，華航資深副總經理羅雅美代表領獎，為今年旅展畫下完美句點。

中華航空表示，本次ITF的4天展期人氣滿檔，整體銷售表現再創佳績，機票業績相較平日的銷售成長15%，銷售張數較去年同期增近六成，展現市場強勁回溫動能與旅客對品牌的高度信任。最受歡迎的航點包括曼谷、大阪、東京（成田）、香港及首爾，顯示日韓旅遊與熱門度假航線仍是消費者首選。

華航指出，配合旅展熱潮同步於通訊軟體LINE推出全新Q版制服人員「小花生活系列」貼圖，憑藉可愛形象，展現品牌親和力，吸引粉絲熱烈下載，成功拉近與年輕族群的互動距離，進一步拓展目標客群市場。

華航說明，本屆旅展首度亮相的「AI品牌形象大使」，以體驗沉浸式互動與AI客服服務，帶給民眾耳目一新的感受，展覽期間天天推出精彩活動，並結合LINE智慧集章的互動遊戲，民眾購票還可抽機票大獎和眾多精美好禮。

