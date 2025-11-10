台北國際旅展4天展期買氣旺 千萬刷手現身
台北國際旅展今天閉幕，據台灣觀光協會統計，4天入場達36萬多人次。刷卡滿額禮兌換金額超過新台幣1.5億元、年增18.6%，多家飯店天天有百萬刷手，甚至出現千萬刷手。
這次旅展11月7日至10日在台北南港展覽館一館舉行，有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，加上全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園，攤位數達1600格。
台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，4天展期入場總人數達36萬5302人次，多家飯店天天有百萬刷手，甚至出現千萬刷手，可樂旅遊較去年同期成長超過6成，自由行銷售更飆升200%，創下歷年新高。
雄獅旅遊等多家旅行社更有2到3成的業績成長，展期4天現場買氣熱絡，展現旅遊市場成長動能。
ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，今年各單位在展館設計與產品內容持續創新，例如國家森林館以森林布偶掀起話題、文化部以永續方式展現地方故事，國外單位則以動感表演展現多元文化，現場參展的旅遊供應鏈業者平均成長至少2成。
葉菊蘭說，明年將更名為ITF台灣國際旅展，要以旅展向全球展現台灣旅遊的實力。
台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年ITF是一場台灣觀光產業的大轉型，可以看到國旅創新，從高CP值轉成高品質，未來也將以旅展的平台和業界攜手，以創意領航、用專業說話，把ITF打造成亞洲第一旅展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言