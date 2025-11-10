聽新聞
MONTBLANC發表全新Digital Paper「智慧紙」 以書寫進行深度思考
萬寶龍過去向來以鋼筆、皮件起家，近年並積極跨入專業製表、智慧數位生活等面向。品牌近日再度回歸「書寫」本位，發表全新智慧商品：Digital Paper，帶來全新的書寫、速記品味提案。
今日活動中，MONTBLANC創新科技部門總監Felix Obschonka表示，萬寶龍當初在創作此產品時，以「深度思考」（Deep Thinking）為靈感，嘗試從書寫、紙張完成又一次的深度思考。他特別強調書寫是特別、私人而且充滿感官回饋的，因此本次開發Digital Paper時特別邀請了各領域專家、工程師、藏家，匯集超過上百人力的投入，耗時三年研發，甚至為Digital Paper所附筆具（Digital Pen）設計了Linen、Matte與Smooth三種紙張紋理 ，同時內建10種以上筆觸效果。
Digital Paper並內建多項智慧功能，包含可直接在簡報、電子書和文件進行備忘註記，同時搜尋功能加上手寫辨識技術則可輕鬆搜尋所有手寫筆記、經標註的頁面或文件；內建豐富的書寫範本包含行事曆、規劃表或日記，則為書寫賦予了更明確的功能性，並可透過電子郵件、專屬應用程式 MONTBLANC Digital Paper或USB-C，分享或接收文件檔案。
Digital Paper將以隨附一只以萬寶龍「大師傑作」系列鋼筆為靈感的Digital Pen，同時外在將有神秘黑（Mystery Black）、永恆金（Elixir Gold）與酷灰（Cool Grey）三色皮革，機身左側小牛皮飾邊並壓印上品牌經典的MONTBLANC六角白星。值得一提的是，由於萬寶龍的Digital Paper使用電子紙顯示器、螢幕對閱讀視覺也更為友善，訂價29,400元，可洽全台品牌專門店詢問。
