快訊

不斷更新／鳳凰逼近 4縣市明放颱風假、北北基等縣市照常上班課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

藏壽司13款「哆啦A夢扭蛋」限時登場！造型貼紙、旅行袋通通帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
4款不同的「磁鐵書籤」可以看見哆啦A夢、哆啦美與藏壽司招牌餐點的可愛身影。記者陳睿中／攝影
4款不同的「磁鐵書籤」可以看見哆啦A夢、哆啦美與藏壽司招牌餐點的可愛身影。記者陳睿中／攝影

「藏壽司」首度攜手日本人氣動畫「哆啦A夢」，自11月14日起推出13款壽司造型扭蛋，包含「公仔吊飾」、「磁鐵書籤」和「胸章」。不僅如此，活動期間於指定分店消費滿額，還有機會獲得「造型貼紙」和「murmur輕簡旅袋」，讓粉絲把哆啦A夢、哆啦美帶回家！

藏壽司將自11月14日起，推出13款哆啦A夢主題扭蛋，其中共有5款「公仔吊飾」，包括有哆啦A夢醋飯蓋著鮪魚片、哆啦A夢與玉子燒，還有哆啦A夢手卷、哆啦A夢鮭魚卵軍艦，以及哆啦美版的玉米沙拉軍艦，各有不同特色與俏皮之處。此外，還有4款不同的「磁鐵書籤」，以及4款「胸章」，都可以看見哆啦A夢、哆啦美與藏壽司招牌餐點的可愛身影。

除了超多款扭蛋外，包括「板橋遠科店」、「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」等5家店鋪，活動期間也將化身哆啦A夢主題店，從門貼、等候區到櫃檯區，全都換上哆啦 A 夢限定佈置，讓粉絲可以盡興拍照。11月14日起，凡與哆啦A夢佈置拍下合照並完成指定步驟，就有機會把超可愛的「哆啦A夢murmur輕簡旅袋」帶回家，共有兩款不同造型。

此外，只要至全台13間指定店舖消費滿600元，追蹤藏壽司官方Facebook，即可獲得哆啦A夢「造型貼紙」1張，共有4款造型，共計限量13,000個，數量有限，送完為止。

11月11日至12月8日期間，藏壽司也推出「萬國代表餐點」，以各國特色料理為基礎，推出韓國主題的「辣醬蝦」、馬來西亞「參峇辣醬唐揚蝦」、新加坡「辣椒螃蟹」，以及義大利「牛肉片佐巴薩米克醋」，還有帛琉「Aho 香濃椰奶糰子」，每份80元。同時11月11日起，並有「鮭魚卵醋漬鰶魚薑片海苔包」、「蔥花鹽味牛五花」、「梅香柴魚花小貝柱軍艦」，以及「酥脆白身魚」等不同餐點同步登場，每盤40～60元。

於指定門市消費滿額，就可獲贈哆啦A夢「造型貼紙」1張，共有4款造型，共計限量13,000個。記者陳睿中／攝影
於指定門市消費滿額，就可獲贈哆啦A夢「造型貼紙」1張，共有4款造型，共計限量13,000個。記者陳睿中／攝影
13款哆啦A夢主題扭蛋中，共有4款可愛的「哆啦A夢胸章」。記者陳睿中／攝影
13款哆啦A夢主題扭蛋中，共有4款可愛的「哆啦A夢胸章」。記者陳睿中／攝影
完成打卡任務，就有機會把超可愛的「哆啦A夢murmur輕簡旅袋」帶回家。記者陳睿中／攝影
完成打卡任務，就有機會把超可愛的「哆啦A夢murmur輕簡旅袋」帶回家。記者陳睿中／攝影
藏壽司限時推出13款哆啦A夢主題扭蛋，還有造型貼紙滿額贈。記者陳睿中／攝影
藏壽司限時推出13款哆啦A夢主題扭蛋，還有造型貼紙滿額贈。記者陳睿中／攝影
藏壽司推出13款哆啦A夢主題扭蛋，其中包括5款「公仔吊飾」。記者陳睿中／攝影
藏壽司推出13款哆啦A夢主題扭蛋，其中包括5款「公仔吊飾」。記者陳睿中／攝影

哆啦A夢 壽司 扭蛋

延伸閱讀

泰勒絲紐約同框吉吉哈蒂德，以雙排扣短大衣與俐落配件詮釋極簡高級感「秋冬穿搭典範」

GD權志龍巡迴演唱會台北安可即將登場！龍哥髮色藏了超多小巧思

正面全透視+爆乳辣瘋了！《怪奇物語》小11紅毯造型超吸睛 蕾絲鏤空大秀魔鬼身材

美成這樣！孫芸芸「海邊泳裝辣照連發」無死角身材太不科學 47歲看起來像少女

相關新聞

MONTBLANC發表全新Digital Paper「智慧紙」 以書寫進行深度思考

萬寶龍過去向來以鋼筆、皮件起家，近年並積極跨入專業製表、智慧數位生活等面向。品牌近日再度回歸「書寫」本位，發表全新智慧商...

藏壽司13款「哆啦A夢扭蛋」限時登場！造型貼紙、旅行袋通通帶回家

「藏壽司」首度攜手日本人氣動畫「哆啦A夢」，自11月14日起推出13款壽司造型扭蛋，包含「公仔吊飾」、「磁鐵書籤」和「胸...

寶格麗歡慶年底佳節！精美刺繡與璀璨鑽石捕捉燦爛煙火 擁抱義式熱情

在歲末節慶的燈火裡，羅馬精品品牌寶格麗（BVLGARI）揮灑璀燦光芒、詮釋「閃耀相聚 共慶此刻」的節慶精神，散播沉浸於羅...

《去死吧，親愛的》她只想被聽見 卻被逼到學狗叫

《去死吧，親愛的》找來珍妮佛勞倫斯與羅伯派汀森主演，這是什麼神仙組合？畢竟與婚姻、育嬰生活有關，身為人妻的海總當然不能錯過。 其實看完後，有點看不懂。中間甚至快喘不過氣，因為葛蕾絲（珍妮佛勞倫斯

聖誕節就來這一「手」！TUDOR巧克力青銅、酒紅色Black Bay醞釀儀式感

隨著年末即將來臨，瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）推薦了Black Bay與Clair de Rose兩個旗下系列，透過鮮...

好香！「樂天三本柱」化身貓將壽司一日店長 切生魚片、熱舞樣樣來

繼2025中職明星賽打造快閃韓食攤後，饗賓餐旅旗下的「貓將壽司」，迎來「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢擔任一日店長。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。