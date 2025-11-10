藏壽司13款「哆啦A夢扭蛋」限時登場！造型貼紙、旅行袋通通帶回家

「藏壽司」首度攜手日本人氣動畫「哆啦A夢」，自11月14日起推出13款壽司造型扭蛋，包含「公仔吊飾」、「磁鐵書籤」和「胸章」。不僅如此，活動期間於指定分店消費滿額，還有機會獲得「造型貼紙」和「murmur輕簡旅袋」，讓粉絲把哆啦A夢、哆啦美帶回家！

藏壽司將自11月14日起，推出13款哆啦A夢主題扭蛋，其中共有5款「公仔吊飾」，包括有哆啦A夢醋飯蓋著鮪魚片、哆啦A夢與玉子燒，還有哆啦A夢手卷、哆啦A夢鮭魚卵軍艦，以及哆啦美版的玉米沙拉軍艦，各有不同特色與俏皮之處。此外，還有4款不同的「磁鐵書籤」，以及4款「胸章」，都可以看見哆啦A夢、哆啦美與藏壽司招牌餐點的可愛身影。

除了超多款扭蛋外，包括「板橋遠科店」、「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」等5家店鋪，活動期間也將化身哆啦A夢主題店，從門貼、等候區到櫃檯區，全都換上哆啦 A 夢限定佈置，讓粉絲可以盡興拍照。11月14日起，凡與哆啦A夢佈置拍下合照並完成指定步驟，就有機會把超可愛的「哆啦A夢murmur輕簡旅袋」帶回家，共有兩款不同造型。

此外，只要至全台13間指定店舖消費滿600元，追蹤藏壽司官方Facebook，即可獲得哆啦A夢「造型貼紙」1張，共有4款造型，共計限量13,000個，數量有限，送完為止。