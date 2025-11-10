台日產業交流新火花 笠間燒酒瓶裝台灣農村釀酒
近年台日合作密切，台灣農產品在日本市場日益受歡迎。農糧署表示，這次以日本笠間燒手工製作的陶藝酒瓶，盛裝台灣農村釀酒，成為台日產業交流的新創舉。
農業部農糧署今天攜手日本茨城縣笠間市，在台北小巨蛋舉辦「台灣農村酒莊與日本笠間燒」聯名產品發表記者會，農業部次長胡忠一與笠間市長山口伸樹共同見證。
胡忠一說，921大地震後，積極輔導農民轉型，這次5間農村酒莊即是當時的主要輔導對象，所生產的酒品更在國際比賽中屢獲佳績。
胡忠一說，這次和日本笠間燒合作，是將台灣酒裝進日本瓶，酒瓶特別請日本向山窯客製。靈感取自笠間燒源於江戶時代的古樸風格，設計成穩定俐落的瓶身，再以象徵茨城天空的「茨空霧面白釉」為底，每個瓶子皆是手工捏製，無法用機器製作，瓶子本身就是藝術品。
胡忠一說，這是第一次嘗試的跨業合作，希望提升台灣在地農產加工的附加價值，每個酒莊限量提供100瓶，共有500瓶，銷售價格不以利益為主要目的，定價約每瓶新台幣2500至3500元間。
這5間農村酒莊各自展現在地農產釀出的特色，南投埔里鎮農會酒莊用紅甘蔗釀製「蔗里醉美」、宜蘭藏酒酒莊以金棗釀製「藏金柑」、台中霧峰區農會酒莊以益全香米釀製「初霧燒酌」、南投信義鄉農會酒莊以黃熟梅釀製「狂野」、苗栗大湖地區農會酒莊以草莓釀製「挑戰50」，即日起在各酒莊門市開放預購。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
