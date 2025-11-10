寶格麗歡慶年底佳節！精美刺繡與璀璨鑽石捕捉燦爛煙火 擁抱義式熱情

在歲末節慶的燈火裡，羅馬精品品牌寶格麗（BVLGARI）揮灑璀燦光芒、詮釋「閃耀相聚 共慶此刻」的節慶精神，散播沉浸於羅馬星空下的歡愉氛圍。全新2025冬季佳節形象廣告更邀請攝影與導演雙人組Bruno+Nico掌鏡，並由不同領域的知名人士共同演繹，呈現家人、摯友與愛人共度佳節的溫馨時光。

全新形象讓人見證寶格麗珠寶系列的多變風格，從象徵羅馬陽光的黃金光采，到鑲嵌寶石與鑽石的華麗細節，Serpenti、Divas' Dream、B.zero1、Bvlgari Tubogas、Bvlgari Bvlgari與Bvlgari Cabochon等經典系列交織出絢麗奪目之美，透過自由疊戴與混搭，展現個人風格與自信光芒。

寶格麗腕表紀錄了這個令人歡欣愉悅的一刻。靈動的Serpenti Tubogas與柔美的Serpenti Seduttori象徵女性魅力；Bvlgari Bvlgari與Bvlgari Aluminium則以現代線條詮釋義式摩登。壓軸登場的Octo Roma與超薄傑作Octo Finissimo，以建築感造型與瑞士製表精準度，完美融合力量與優雅。

華麗的包款和活潑的設計也傳遞出熱鬧的節慶氛圍。以Fireworks為靈感的Serpenti Forever手袋與Day-to-Night包款，分別鑲飾超過8,000顆與9,000顆水晶，折射繽紛煙火之美；另一款以Fireworks Embroidery刺繡工藝打造的金色小牛皮Serpentine Duette托特包，手工縫製水晶與珠飾，猶如高訂藝術品，致敬羅馬的創造精神。