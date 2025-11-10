寶格麗歡慶年底佳節！精美刺繡與璀璨鑽石捕捉燦爛煙火 擁抱義式熱情

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti Tubogas玫瑰金與精鋼鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Tubogas玫瑰金與精鋼鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供

在歲末節慶的燈火裡，羅馬精品品牌寶格麗（BVLGARI）揮灑璀燦光芒、詮釋「閃耀相聚 共慶此刻」的節慶精神，散播沉浸於羅馬星空下的歡愉氛圍。全新2025冬季佳節形象廣告更邀請攝影與導演雙人組Bruno+Nico掌鏡，並由不同領域的知名人士共同演繹，呈現家人、摯友與愛人共度佳節的溫馨時光。

全新形象讓人見證寶格麗珠寶系列的多變風格，從象徵羅馬陽光的黃金光采，到鑲嵌寶石與鑽石的華麗細節，Serpenti、Divas' Dream、B.zero1、Bvlgari Tubogas、Bvlgari Bvlgari與Bvlgari Cabochon等經典系列交織出絢麗奪目之美，透過自由疊戴與混搭，展現個人風格與自信光芒。

寶格麗腕表紀錄了這個令人歡欣愉悅的一刻。靈動的Serpenti Tubogas與柔美的Serpenti Seduttori象徵女性魅力；Bvlgari Bvlgari與Bvlgari Aluminium則以現代線條詮釋義式摩登。壓軸登場的Octo Roma與超薄傑作Octo Finissimo，以建築感造型與瑞士製表精準度，完美融合力量與優雅。

華麗的包款和活潑的設計也傳遞出熱鬧的節慶氛圍。以Fireworks為靈感的Serpenti Forever手袋與Day-to-Night包款，分別鑲飾超過8,000顆與9,000顆水晶，折射繽紛煙火之美；另一款以Fireworks Embroidery刺繡工藝打造的金色小牛皮Serpentine Duette托特包，手工縫製水晶與珠飾，猶如高訂藝術品，致敬羅馬的創造精神。

在此美妙的一刻，香氛系列也都散發節慶喜悅。全新節慶限定香氛組合，從經典Eau Parfumée Thé Vert與Thé Blanc，到Pour Homme與Omnia Crystalline，各具風格；全新Allegra香氛倒數日曆自12月25日起連續七日揭曉驚喜，為節慶增添詩意儀式感。

BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC超薄自動腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC超薄自動腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC超薄自動腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC超薄自動腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Ginkgo水晶手拿包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Ginkgo水晶手拿包。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列黃K金手鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列黃K金手鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽鉚釘手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽鉚釘手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金珍珠母貝鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金珍珠母貝鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1系列黃K金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1系列黃K金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1 NEW WAVE系列黃K金三環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1 NEW WAVE系列黃K金三環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Pallini Embroidery金色液態金屬小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Pallini Embroidery金色液態金屬小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供

羅馬 寶格麗

