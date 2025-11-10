《去死吧，親愛的》她只想被聽見 卻被逼到學狗叫

《去死吧，親愛的》找來珍妮佛勞倫斯與羅伯派汀森主演，這是什麼神仙組合？畢竟與婚姻、育嬰生活有關，身為人妻的海總當然不能錯過。

其實看完後，有點看不懂。中間甚至快喘不過氣，因為葛蕾絲（珍妮佛勞倫斯 飾）在電影裡非常瘋狂...

撞牆、開車撞樹、拆廚房、舔玻璃、學狗叫

不過那只是結果，更好奇的是為什麼她會變成這樣。但整部片看完，依然不太明白。一直到晚上，突然如茅塞頓開般地想通了。

葛蕾絲和傑克森（羅伯派汀森 飾）在第一個孩子誕生後搬回傑克森的老家蒙大拿生活。她在陌生環境裡，面對幫不上忙的丈夫與吵鬧的嬰兒、狗，努力保持理智的同時，愈發執著於「愛」的追求。兩位演員的表現都非常出色，也不覺得他們婚姻不美滿，因為現實中大約八成五的夫妻都過著類似的生活。所以這部分就不多談，想聚焦在葛蕾絲為何會如此瘋狂。

一、對方始終不知道自己要的是什麼

圖／車庫娛樂提供

這真的非常重要。

傑克森並不是不愛葛蕾絲，甚至看得出他很愛她，也想幫助她。但不知是太遲鈍還是太理所當然，他始終不清楚葛蕾絲真正需要的是什麼。

具體來說，就是他從未真正了解過她。整部電影中，大家都在猜她是不是因為產後憂鬱、孩子或創作瓶頸，可這些都不是從葛蕾絲自己口中說出的。理解上，她並不覺得自己是因為孩子或創作才變成這樣。

二、對方只想著自己想要的

圖／車庫娛樂提供

這種感覺真的是萬箭穿心。

葛蕾絲說她想要一隻貓，雖然那也不一定是真的要，但傑克森卻帶回一隻狗（換成自己也會氣炸）。

孩子哭鬧時，葛蕾絲總是立刻注意到，而傑克森呢？多半只在旁邊逗嬰。或許他也有照顧孩子的時候，但相比之下，還是明顯更在意自己多一點。

三、有時候要的只是傾聽與陪伴

葛蕾絲並非完全沉默。她曾努力配合、試著做個「一切都沒事」的迎合者，但終究太累了。有一幕印象很深，她在意著哈利，不講大道理，只是安靜地幫他綁上鞋帶。

圖／車庫娛樂提供

還有她幻想出來的黑人男子，從頭到尾一句話也沒說。我認為葛蕾絲要的不是說教，而是一個願意聽她說話、即使沉默也能陪伴她的人。

四、保持沉默不是不滿 而是無法對誰都開口

電影裡不少人都關心葛蕾絲，出發點也許是好的，但她常表現出拒人於千里之外。那種感覺能理解：有些人，真的沒辦法對他說心裡話，即使是很親近的家人或朋友。

所以她不是不說，而是說不出口。最親近的人是她的丈夫（或還太小的兒子），但當這個親近的人既不能傾聽、又無法陪伴、也不理解她時，一切就成了惡性循環。

最終，或許走入火森林已是最好的結局。整部電影看下來，始終期待能看到一點曙光。

每個人看完都有不同的見解，個人覺得整部片衝擊又耐人尋味。

觀影時千萬不要帶著責備的心態：這部電影非關男女，而是提醒無論身為丈夫、妻子、父母或伴侶，都該學會理解、同理與傾聽；如此，也許曙光才會出現。

◎本文內容已獲 海總 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。