聖誕節就來這一「手」！TUDOR巧克力青銅、酒紅色Black Bay醞釀儀式感

隨著年末即將來臨，瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）推薦了Black Bay與Clair de Rose兩個旗下系列，透過鮮明或暖心的色彩營造儀式感，為心愛的友朋、家人或自己，獻上祝福。

片片紛飛的雪花是冬季、也是聖誕節的唯美象徵。「碧灣」Black Bay系列正有著經典的雪花式指針，在指針移動的每一瞬像帶來北方的凜冽氣息。Black Bay 58系列擁有豐富的面盤配色，其中酒紅色也象徵了情誼的溫潤熟成，而Black Bay 58 Bronze的青銅款式則選用帶來巧克力聯想的啞光青銅棕色面盤，後者具備瑞士天文台認證、200米防水性能，前者更具備Master Chrnometer大師天文台認證、非一般精準精密，同系列延伸並有Black Bay One、Black Black Chrono等款式。