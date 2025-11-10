快訊

聖誕節就來這一「手」！TUDOR巧克力青銅、酒紅色Black Bay醞釀儀式感

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR Black Bay One 41腕表，精鋼與黃金、41毫米、瑞士天文台認證、時間顯示，14萬元。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay One 41腕表，精鋼與黃金、41毫米、瑞士天文台認證、時間顯示，14萬元。圖／TUDOR提供

隨著年末即將來臨，瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）推薦了Black Bay與Clair de Rose兩個旗下系列，透過鮮明或暖心的色彩營造儀式感，為心愛的友朋、家人或自己，獻上祝福。

片片紛飛的雪花是冬季、也是聖誕節的唯美象徵。「碧灣」Black Bay系列正有著經典的雪花式指針，在指針移動的每一瞬像帶來北方的凜冽氣息。Black Bay 58系列擁有豐富的面盤配色，其中酒紅色也象徵了情誼的溫潤熟成，而Black Bay 58 Bronze的青銅款式則選用帶來巧克力聯想的啞光青銅棕色面盤，後者具備瑞士天文台認證、200米防水性能，前者更具備Master Chrnometer大師天文台認證、非一般精準精密，同系列延伸並有Black Bay One、Black Black Chrono等款式。

Clair de Rose系列則回歸古典風格，圓形表殼、羅馬數字時標，並在表冠上鑲嵌了藍色尖晶石。Clair de Rose是TUDOR援引了品牌重要「玫瑰」元素所推出的古典表款，不若Black Bay碧灣系列的運動、陽剛風格，Clair de Rose表款為30毫米，並以T201型自動上鍊機芯為動力，具備時間顯示、38小時動力儲存等特色。全系列另有26、34毫米等尺寸，像盛開在手上的時光之花，將人與人之間的美好真摯、永恆留念。

TUDOR Black Bay Chrono計時碼表擁有白色面盤搭配黑色計時積分盤，也是手表愛好者口中的「熊貓面」。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay Chrono計時碼表擁有白色面盤搭配黑色計時積分盤，也是手表愛好者口中的「熊貓面」。圖／TUDOR提供
包含表帶、表殼皆為青銅材質的Black Bay 58 Bronze腕表，巧克力色的面盤甜美誘人。圖／TUDOR提供
包含表帶、表殼皆為青銅材質的Black Bay 58 Bronze腕表，巧克力色的面盤甜美誘人。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay 58腕表，精鋼、39毫米、METAS大師天文台認證、時間顯示、防水200米，15萬1,000元。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay 58腕表，精鋼、39毫米、METAS大師天文台認證、時間顯示、防水200米，15萬1,000元。圖／TUDOR提供
以玫瑰為名的Clair de Rose精鋼腕表，向是一朵永恆優雅的時光之花、為心愛之人獻上祝福。圖／TUDOR提供
以玫瑰為名的Clair de Rose精鋼腕表，向是一朵永恆優雅的時光之花、為心愛之人獻上祝福。圖／TUDOR提供

