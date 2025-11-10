聽新聞
0:00 / 0:00
聖誕節就來這一「手」！TUDOR巧克力青銅、酒紅色Black Bay醞釀儀式感
隨著年末即將來臨，瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）推薦了Black Bay與Clair de Rose兩個旗下系列，透過鮮明或暖心的色彩營造儀式感，為心愛的友朋、家人或自己，獻上祝福。
片片紛飛的雪花是冬季、也是聖誕節的唯美象徵。「碧灣」Black Bay系列正有著經典的雪花式指針，在指針移動的每一瞬像帶來北方的凜冽氣息。Black Bay 58系列擁有豐富的面盤配色，其中酒紅色也象徵了情誼的溫潤熟成，而Black Bay 58 Bronze的青銅款式則選用帶來巧克力聯想的啞光青銅棕色面盤，後者具備瑞士天文台認證、200米防水性能，前者更具備Master Chrnometer大師天文台認證、非一般精準精密，同系列延伸並有Black Bay One、Black Black Chrono等款式。
Clair de Rose系列則回歸古典風格，圓形表殼、羅馬數字時標，並在表冠上鑲嵌了藍色尖晶石。Clair de Rose是TUDOR援引了品牌重要「玫瑰」元素所推出的古典表款，不若Black Bay碧灣系列的運動、陽剛風格，Clair de Rose表款為30毫米，並以T201型自動上鍊機芯為動力，具備時間顯示、38小時動力儲存等特色。全系列另有26、34毫米等尺寸，像盛開在手上的時光之花，將人與人之間的美好真摯、永恆留念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言