好香！「樂天三本柱」化身貓將壽司一日店長 切生魚片、熱舞樣樣來

繼2025中職明星賽打造快閃韓食攤後，饗賓餐旅旗下的「貓將壽司」，迎來「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢擔任一日店長。三名啦啦隊女神不僅獻上精彩舞蹈，同時還化身壽司職人與粉絲互動，並設計「HASUBEEN海鮮丼飯組」，讓粉絲可以一次享受多道招牌餐點。

甫於今年4月開幕的「貓將壽司」，店內提供超過55項不同類型的單點壽司，還有燒物、揚物、刺身、湯物等上百種日本料理品項。河智媛、廉世彬、禹洙漢則是於中職明星賽期間打造快閃韓食攤「好厝邊 HASUBEEN」，提供多種代表性的韓式料理。今日（11月10日）貓將壽司特別邀請河智媛、廉世彬、禹洙漢共同擔任一日店長，不僅獻上精彩的舞蹈表演，並且三人也分別負責切生魚片、炙燒干貝、澆淋鮭魚卵等工作，為粉絲獻上特製的「華麗綜合海鮮丼」。