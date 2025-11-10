聽新聞
好香！「樂天三本柱」化身貓將壽司一日店長 切生魚片、熱舞樣樣來
繼2025中職明星賽打造快閃韓食攤後，饗賓餐旅旗下的「貓將壽司」，迎來「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢擔任一日店長。三名啦啦隊女神不僅獻上精彩舞蹈，同時還化身壽司職人與粉絲互動，並設計「HASUBEEN海鮮丼飯組」，讓粉絲可以一次享受多道招牌餐點。
甫於今年4月開幕的「貓將壽司」，店內提供超過55項不同類型的單點壽司，還有燒物、揚物、刺身、湯物等上百種日本料理品項。河智媛、廉世彬、禹洙漢則是於中職明星賽期間打造快閃韓食攤「好厝邊 HASUBEEN」，提供多種代表性的韓式料理。今日（11月10日）貓將壽司特別邀請河智媛、廉世彬、禹洙漢共同擔任一日店長，不僅獻上精彩的舞蹈表演，並且三人也分別負責切生魚片、炙燒干貝、澆淋鮭魚卵等工作，為粉絲獻上特製的「華麗綜合海鮮丼」。
為一睹三名啦啦隊女神擔任店長的身影，活動當日現場吸引許多粉絲前來支持，貓將壽司也推出「HASUBEEN海鮮丼組」，內含華麗綜合海鮮丼、鹽昆布拌高麗菜沙拉、鮮魚味噌湯與可樂。其中主打的「華麗綜合海鮮丼」匯集鮪魚、日本青魽、鮭魚、玉子燒、炙燒干貝、甜蝦、鮑魚磯煮、鮭魚卵、花枝等食材，帶來鮮美的豐富層次，售價398元；另外鹽昆布拌高麗菜沙拉、鮮魚味噌湯、可樂各為80、60、60元。
