咖啡裡藏炸醬麵 翁章梁驚喜番路「私宅咖啡」創意翻轉眷村味

嘉義縣長翁章梁今天走訪番路鄉靜謐巷弄間的「私宅咖啡」，除品嚐咖啡與手作甜點，更肯定這對年輕夫妻把「老味道」加入「新靈魂」的創意精神。他指出，店內濃郁的家傳炸醬麵香氣與咖啡香交織，是青年返鄉、傳承與創新的最佳寫照，也展現嘉義青創在地文化的新亮點。

「私宅咖啡」是勞青處新加入的輔導創業團隊之一，由大林社團新村眷村子弟賴維凡與妻子張靖嫻共同經營。賴維凡從小在奶奶廚房長大，那鍋眷村味成為他餐飲啟蒙，成長後赴高雄深耕餐飲7年，肩負起第三代眷村菜傳承者角色。張靖嫻則以設計師背景，替品牌注入獨特美學，夫妻倆因租約到期決定攜手返鄉，把對味道的堅持與對故鄉的牽掛化為創業起點。

店內招牌「私宅家傳炸醬麵」承載三代記憶，以豬後腿肉丁與多種食材小火慢炒數小時，濃厚深邃的眷村風味是不變底蘊；最特別的是悄然揉進炸醬中的咖啡香，花果韻與微微焦糖尾韻，讓傳統味多了現代層次。私宅咖啡也結合地方農產，連續2年參與番路柿子節，今年推出「柿子酸奶油夾心司康」與「冷萃甜柿特調」，以季節風味打造嘉義秋日限定味覺。

翁章梁現場品嚐「桌邊現作提拉米蘇」，馬斯卡彭起司綿滑、蘭姆酒與濃縮咖啡浸潤手指餅乾，再撒上可可粉層次分明；店家更即興製作「縣長專屬玫瑰提拉米蘇」，以玫瑰提取液、奶酒與可食用玫瑰花瓣，展現義式甜點的浪漫與隨性。

賴維凡表示，從油漆、木作到裝潢，全由夫妻親手打造。他說，家傳炸醬原無甜麵醬，因早期眷村食材有限，奶奶改以豆瓣調味、米酒取代黃酒，如今他再加入咖啡讓味道更濃厚深邃；從小跟著奶奶學麵疙瘩，是傳承的起點，也是返鄉開店最深的情感來源。他笑說，小時候住家斜對面是林青霞家、隔壁是許乃麟家，眷村生活記憶仍歷歷在目。

張靖嫻分享，店開近2年，雖地點偏遠，但靠手作甜點、桌邊提拉米蘇體驗與眷村家常味吸引許多熟客。料理多靠網路教學與自我調整，她認為「把食物做到讓人想再來」就是最真的創業初心。

夫妻倆坦言，創業最大挑戰是「堅持」，堅持好食材、堅持不偷工減料、堅持在生意低潮也不放棄。偏鄉店址引流不易，他們嘗試短影音行銷，也計畫未來朝網路宅配、冷凍包方向發展，讓眷村味走向更多地方。