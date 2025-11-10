快訊

韓國人氣品牌限時優惠 fwee明星商品買一送一、MÜCENT登台快閃優惠組

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓國首爾潮流品牌MÜCENT推出登台快閃優惠組合、韓國人氣彩妝fwee品牌日期間推出優惠價。圖／品牌提供
韓國首爾潮流品牌MÜCENT推出登台快閃優惠組合、韓國人氣彩妝fwee品牌日期間推出優惠價。圖／品牌提供

全球瘋韓潮，韓國時尚品牌、美妝在2025年更是在台大舉插旗、展店，是相當活躍的年度。適逢雙11檔期，在北中南三家百貨都設有據點的韓國人氣彩妝fwee在11月13日前推出熱門彩妝買一送一、4折起的限定優惠。韓國首爾潮流品牌MÜCENT於11月13日前在新光三越信義新天地A11首度登台快閃，期間也帶來快閃限定優惠價。

韓國人氣彩妝fwee成立於2021年，在2024年於首爾聖水洞開設全球首間旗艦店，2025年正式登台，目前在台有三家實體門市，分別在台北新光三越信義新天地A11、台中勤美誠品綠園道、台南新光三越小北門店。韓系美妝與美感，又成為時下fwee有多款明星商品，包括唇頰兩用布丁膏、果凍膏、氣墊粉餅、棉花糖腮紅、口袋眼影盤系列，當中又以唇頰兩用膏在美妝圈中的討論度、使用好評人氣最高。

fwee推出的全新唇彩系列「玫瑰心動鎖色唇露」一口氣推出18種玫瑰色號，涵蓋暖色、冷色、中性色，包括初綻放的淡粉、盛放的絢紅、凋謝後的乾燥玫瑰色，並有光澤、霧面兩種質地選擇，一上市即熱銷完售，即起已補貨回歸，並於品牌日Blue Friday推出期間限定活動。11月13日前玫瑰唇露/粉色唇露6折、布丁膏/果凍膏買一送一、唇刷類4折(限量)、其餘品項7折。

另外，來自首爾、迅速於年輕時尚圈掀起話題的黑色系極簡品牌MÜCENT 11月13日前首度於台灣亮相，在新光三越A11帶來限時快閃店，帶來品牌全新系列與人氣明星單品。最受矚目的明星單品為韓星IU私服戴過的經典Logo棒球帽，另一個高人氣單品為CRESCENT皮革月牙肩背包，以柔弧造型與大容量設計走紅。

MÜCENT快閃期間帶來優惠組合：經典棒球帽一頂＋後背包原價3,839元，特價2,999元；經典棒球帽一頂＋運動中筒襪一雙＋品牌項鍊一條＋尼龍後背帶一個 原價5,800元，特價3,999元。購買任意商品2件以上都有＋1贈送，包括送出經典環保托特袋、經典棒球帽1頂、上衣一件、包包一個（數量有限，送完為止)。

韓國人氣彩妝fwee在11月13日前推出熱門彩妝買一送一、4折起的限定優惠。圖／fwee提供
韓國人氣彩妝fwee在11月13日前推出熱門彩妝買一送一、4折起的限定優惠。圖／fwee提供
fwee推出的全新唇彩系列「玫瑰心動鎖色唇露」推出18種玫瑰色號，一上市即熱銷補貨。圖／fwee提供
fwee推出的全新唇彩系列「玫瑰心動鎖色唇露」推出18種玫瑰色號，一上市即熱銷補貨。圖／fwee提供
fwee推出的全新唇彩系列「玫瑰心動鎖色唇露」推出18種玫瑰色號，分別有霧面、光澤系列。圖／fwee提供
fwee推出的全新唇彩系列「玫瑰心動鎖色唇露」推出18種玫瑰色號，分別有霧面、光澤系列。圖／fwee提供
韓國首爾潮流品牌MÜCENT於11月13日前在新光三越信義新天地A11首度登台快閃，期間帶來快閃限定優惠價。圖／MÜCENT提供
韓國首爾潮流品牌MÜCENT於11月13日前在新光三越信義新天地A11首度登台快閃，期間帶來快閃限定優惠價。圖／MÜCENT提供
MÜCENT的包款，受到時下年輕族群喜愛。圖／MÜCENT提供
MÜCENT的包款，受到時下年輕族群喜愛。圖／MÜCENT提供
MÜCENT明星商品之一，經典Logo棒球帽。圖／MÜCENT提供
MÜCENT明星商品之一，經典Logo棒球帽。圖／MÜCENT提供

韓國人氣品牌限時優惠 fwee明星商品買一送一、MÜCENT登台快閃優惠組

商品推薦

