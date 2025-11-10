快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

聽新聞
0:00 / 0:00

型男萌犬太帥了吧！皇馬球星貝林漢與英倫新星卡倫透納擔綱LV最新形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登品牌大使卡倫透納擔綱演繹2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使卡倫透納擔綱演繹2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供

隨著2026早春男裝系列的上市，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）也推出由品牌摯友裘德貝林漢（Jude Bellingham）與品牌大使卡倫透納（Callum Turner）演繹的形象廣告，透過英格蘭足球員和出生於倫敦的演員，展演男裝創意總監Pharrell Williams致敬英倫田園風光的設計。

在知名攝影師奧利佛哈德利皮爾克（Oliver Hadlee Pearch）掌鏡的畫面中，兩位國際巨星與模特兒和人類最好的朋友一起入鏡。他們身穿融入工裝元素的英倫風剪裁服飾，穿梭英式花園、古蹟階梯、駕駛經典復古的敞篷車。威爾斯親王格紋LV Monogram外套與背心、肩線俐落硬挺的人字紋大衣，以及三件式的初剪純羊毛西裝，採用舒適易於活動的剪裁。羅紋水手領拉鍊上衣、法蘭絨襯衫與牛仔褲等經典單品，搭配皮袖防風外套、花呢飛行夾克與Monogram絎縫背心等混搭風格單品。

配件部分，主打款式微1990 年代滑板風格的低筒球鞋LV Tilted，是以鞋舌上傾斜的LV標誌命名，鞋底採用厚底橡膠，並飾有Damier格紋。而實用又優雅的LV Touch系列包款則輕鬆如入英倫風情的場景，柔軟粒面小牛皮搭配粗獷鋸齒麂皮細節，體現路易威登一脈相承的義大利皮革工藝傳承，兼具都會探險家的靈動與鄉間紳士的雅趣。

皇馬球星貝林漢擔綱演繹路易威登2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
皇馬球星貝林漢擔綱演繹路易威登2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
皇馬球星貝林漢擔綱演繹路易威登2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
皇馬球星貝林漢擔綱演繹路易威登2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使卡倫透納擔綱演繹2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使卡倫透納擔綱演繹2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使卡倫透納擔綱演繹2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使卡倫透納擔綱演繹2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
皇馬球星貝林漢擔綱演繹路易威登2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
皇馬球星貝林漢擔綱演繹路易威登2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
路易威登2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
路易威登2026早春男裝系列形象廣告。圖／路易威登提供

LV 外套 品牌

延伸閱讀

聖誕禮物就選它！Jo Malone London「變身輪盤遊戲」氛圍拉滿 千元入手香氛禮盒玩出儀式感

曾敬驊、牧森型男帥穿DIOR新裝 B30球鞋復古又前衛

貝克漢穿上維多莉亞打造的首款男裝 接受英國國王查爾斯三世授爵：我的人生高光！

移動藝境 Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series 攜手貝浩登 閃耀 ART TAIPEI

相關新聞

黃仁勳「台南行」魅力延燒！永康溫體牛肉爐被訂爆 店家臨時加班營業

輝達執行長黃仁勳上周快閃來台，除參訪位於南部科學園區的台積電晶圓三奈米產線，也以貴賓身分出席台積電運動會，而黃仁勳在台南...

韓國人氣品牌限時優惠 fwee明星商品買一送一、MÜCENT登台快閃優惠組

全球瘋韓潮，韓國時尚品牌、美妝在2025年更是在台大舉插旗、展店，是相當活躍的年度。適逢雙11檔期，在北中南三家百貨都設...

型男萌犬太帥了吧！皇馬球星貝林漢與英倫新星卡倫透納擔綱LV最新形象

隨著2026早春男裝系列的上市，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）也推出由品牌摯友裘德貝林漢（Jude B...

螞蟻人注意！7-ELEVEN翻轉布丁再回歸 「栗子提拉米蘇」霜淇淋限時買1送1

螞蟻人注意！本週7-ELEVEN再掀甜點熱潮，蓮花焦糖脆餅聯名新品與多款人氣商品強勢回歸，並同步推出期間限定優惠，從話題...

搶一萬元商機！北市消費200元有機會變台積電股東 送你去美國看NBA

守住普發現金一萬元，台北市商業處今天公布「台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，只要民眾在北市消費滿200元，即可獲得一次抽獎機...

SOGO周年慶生日再加碼 雙11家電、彩妝保養、潮鞋服飾再推超殺價

遠東SOGO周年慶進入第5天，明天11月11日也正是1987年11月11日開幕的忠孝館生日，SOGO特別祭出當日限定超值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。