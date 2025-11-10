聽新聞
型男萌犬太帥了吧！皇馬球星貝林漢與英倫新星卡倫透納擔綱LV最新形象
隨著2026早春男裝系列的上市，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）也推出由品牌摯友裘德貝林漢（Jude Bellingham）與品牌大使卡倫透納（Callum Turner）演繹的形象廣告，透過英格蘭足球員和出生於倫敦的演員，展演男裝創意總監Pharrell Williams致敬英倫田園風光的設計。
在知名攝影師奧利佛哈德利皮爾克（Oliver Hadlee Pearch）掌鏡的畫面中，兩位國際巨星與模特兒和人類最好的朋友一起入鏡。他們身穿融入工裝元素的英倫風剪裁服飾，穿梭英式花園、古蹟階梯、駕駛經典復古的敞篷車。威爾斯親王格紋LV Monogram外套與背心、肩線俐落硬挺的人字紋大衣，以及三件式的初剪純羊毛西裝，採用舒適易於活動的剪裁。羅紋水手領拉鍊上衣、法蘭絨襯衫與牛仔褲等經典單品，搭配皮袖防風外套、花呢飛行夾克與Monogram絎縫背心等混搭風格單品。
配件部分，主打款式微1990 年代滑板風格的低筒球鞋LV Tilted，是以鞋舌上傾斜的LV標誌命名，鞋底採用厚底橡膠，並飾有Damier格紋。而實用又優雅的LV Touch系列包款則輕鬆如入英倫風情的場景，柔軟粒面小牛皮搭配粗獷鋸齒麂皮細節，體現路易威登一脈相承的義大利皮革工藝傳承，兼具都會探險家的靈動與鄉間紳士的雅趣。
