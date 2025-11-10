快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

聽新聞
0:00 / 0:00

螞蟻人注意！7-ELEVEN翻轉布丁再回歸 「栗子提拉米蘇」霜淇淋限時買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
酷聖霜霜淇淋全新栗子提拉米蘇口味，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
酷聖霜霜淇淋全新栗子提拉米蘇口味，售價59元。圖／7-ELEVEN提供

螞蟻人注意！本週7-ELEVEN再掀甜點熱潮，蓮花焦糖脆餅聯名新品與多款人氣商品強勢回歸，並同步推出期間限定優惠，從話題布丁到秋冬霜淇淋，滿足各式味蕾。

還沒買到翻轉布丁的這次別再錯過！「統一布丁（翻轉布丁）」再度回歸，將經典布丁上層改為焦糖風味凍、下層為布丁風味醬，社群打卡話題十足，自11月11日起於全台門市限量開賣，數量有限售完為止，各店上架時間依實際到貨情況為準。

同步登場的還有7-ELEVEN與比利時知名品牌聯手打造的「LaDears蓮花焦糖脆餅」系列，結合蓮花焦糖抹醬與餅乾元素，推出3款全新甜點，包括搭配麻糬與杏仁角的「蓮花焦糖巧脆餅熱壓土司」，以及「蓮花焦糖脆餅巴斯克」與「蓮花焦糖脆餅德式布丁」。11月12日至12月9日期間，LaDears系列搭配小杯精品咖啡或特選美式可享99元優惠，部分商品亦提供限時組合餐選項。

冰品部分，酷聖霜霜淇淋推出秋冬限定「栗子提拉米蘇口味」，選用進口栗子泥融合義式咖啡香，帶來香氣馥郁、口感細緻的雙重享受。11月12日至12月9日期間，每週五至週日使用icash Pay或icash2.0支付，即享全口味買1送1優惠。

另外，「雪淋霜霜淇淋」推出泰式奶茶與玫瑰鹽焦糖2大人氣口味限時回歸，即日起至11月25日活動期間，購買任2支（杯）即可加贈焦糖布丁醬乙個，12月9日以前每週五、六、日憑icash Pay或icash2.0等指定支付工具全口味買1送1。

此外，日本限定哈根達斯「天使與惡魔」系列也於7-ELEVEN獨家登場，單入售價149元，即日起至11月24日止購買迷你杯、雪糕或雪酥任選2件7.9折、3件7.5折。

7-ELEVEN全新3款蓮花脆餅甜食登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新3款蓮花脆餅甜食登場。圖／7-ELEVEN提供
LaDears蓮花焦糖脆餅巴斯克，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
LaDears蓮花焦糖脆餅巴斯克，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
日本限定哈根達斯「天使與惡魔」7-ELEVEN開賣單入售價149元，限時任選2件7.9折、3件7.5折優惠。圖／7-ELEVEN提供
日本限定哈根達斯「天使與惡魔」7-ELEVEN開賣單入售價149元，限時任選2件7.9折、3件7.5折優惠。圖／7-ELEVEN提供
LaDears蓮花焦糖脆餅德式布丁，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
LaDears蓮花焦糖脆餅德式布丁，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
蓮花焦糖巧脆餅熱壓土司使用蓮花焦糖抹醬與蓮花餅乾入餡，加入麻糬與杏仁角增添豐富口感。圖／7-ELEVEN提供
蓮花焦糖巧脆餅熱壓土司使用蓮花焦糖抹醬與蓮花餅乾入餡，加入麻糬與杏仁角增添豐富口感。圖／7-ELEVEN提供

霜淇淋 咖啡 甜點

延伸閱讀

味噌湯無限供應！新竹市北區「日式生魚片丼飯」，滿滿生魚片超誘人

台中租客拿打火機燒螞蟻引發大火 一共燒掉房東5間房

國道休息站鬧劇！7旬婦懷疑布丁遭偷吃遷怒司機還擲筊 結局超展開

酪梨牛奶你加蜂蜜還是布丁？2大美味關鍵 錯過「黃金賞味期」可能走味

相關新聞

黃仁勳「台南行」魅力延燒！永康溫體牛肉爐被訂爆 店家臨時加班營業

輝達執行長黃仁勳上周快閃來台，除參訪位於南部科學園區的台積電晶圓三奈米產線，也以貴賓身分出席台積電運動會，而黃仁勳在台南...

韓國人氣品牌限時優惠 fwee明星商品買一送一、MÜCENT登台快閃優惠組

全球瘋韓潮，韓國時尚品牌、美妝在2025年更是在台大舉插旗、展店，是相當活躍的年度。適逢雙11檔期，在北中南三家百貨都設...

型男萌犬太帥了吧！皇馬球星貝林漢與英倫新星卡倫透納擔綱LV最新形象

隨著2026早春男裝系列的上市，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）也推出由品牌摯友裘德貝林漢（Jude B...

螞蟻人注意！7-ELEVEN翻轉布丁再回歸 「栗子提拉米蘇」霜淇淋限時買1送1

螞蟻人注意！本週7-ELEVEN再掀甜點熱潮，蓮花焦糖脆餅聯名新品與多款人氣商品強勢回歸，並同步推出期間限定優惠，從話題...

搶一萬元商機！北市消費200元有機會變台積電股東 送你去美國看NBA

守住普發現金一萬元，台北市商業處今天公布「台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，只要民眾在北市消費滿200元，即可獲得一次抽獎機...

SOGO周年慶生日再加碼 雙11家電、彩妝保養、潮鞋服飾再推超殺價

遠東SOGO周年慶進入第5天，明天11月11日也正是1987年11月11日開幕的忠孝館生日，SOGO特別祭出當日限定超值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。