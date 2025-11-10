螞蟻人注意！7-ELEVEN翻轉布丁再回歸 「栗子提拉米蘇」霜淇淋限時買1送1

螞蟻人注意！本週7-ELEVEN再掀甜點熱潮，蓮花焦糖脆餅聯名新品與多款人氣商品強勢回歸，並同步推出期間限定優惠，從話題布丁到秋冬霜淇淋，滿足各式味蕾。

還沒買到翻轉布丁的這次別再錯過！「統一布丁（翻轉布丁）」再度回歸，將經典布丁上層改為焦糖風味凍、下層為布丁風味醬，社群打卡話題十足，自11月11日起於全台門市限量開賣，數量有限售完為止，各店上架時間依實際到貨情況為準。

同步登場的還有7-ELEVEN與比利時知名品牌聯手打造的「LaDears蓮花焦糖脆餅」系列，結合蓮花焦糖抹醬與餅乾元素，推出3款全新甜點，包括搭配麻糬與杏仁角的「蓮花焦糖巧脆餅熱壓土司」，以及「蓮花焦糖脆餅巴斯克」與「蓮花焦糖脆餅德式布丁」。11月12日至12月9日期間，LaDears系列搭配小杯精品咖啡或特選美式可享99元優惠，部分商品亦提供限時組合餐選項。

冰品部分，酷聖霜霜淇淋推出秋冬限定「栗子提拉米蘇口味」，選用進口栗子泥融合義式咖啡香，帶來香氣馥郁、口感細緻的雙重享受。11月12日至12月9日期間，每週五至週日使用icash Pay或icash2.0支付，即享全口味買1送1優惠。

另外，「雪淋霜霜淇淋」推出泰式奶茶與玫瑰鹽焦糖2大人氣口味限時回歸，即日起至11月25日活動期間，購買任2支（杯）即可加贈焦糖布丁醬乙個，12月9日以前每週五、六、日憑icash Pay或icash2.0等指定支付工具全口味買1送1。