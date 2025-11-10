搶一萬元商機！北市消費200元有機會變台積電股東 送你去美國看NBA

守住普發現金一萬元，台北市商業處今天公布「台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，只要民眾在北市消費滿200元，即可獲得一次抽獎機會，獎品分為周周抽及月月抽台積電股票一張，以及總抽獎的頭獎1000萬元現金、Tesla MODEL Y。商業處估計，能帶動48億元消費。

台北市長蔣萬安出席活動致詞表示，在中央宣布普發一萬元後，北市第一時間做好準備，要放大普發萬元經濟效益。這次的亮點包含時間拉長，橫跨耶誕、跨年、農曆新年到情人節及3月8日的女神節，不僅能犒賞自己也能送禮，每筆消費只要滿200元就有一次抽獎機會。

蔣萬安說，這次獎品有三張台積電，輝達執行長黃仁勳都說，沒有台積電就沒有輝達，所以要透過實際行動成為台積電股東。他也說，中央透過普發現金目的是帶動消費，感謝北市各大商圈理事長響應，將活動拉長到4個月。

商業輔導科長翁誌霖介紹，為期四個月時間舉辦抽獎活動，只要民眾消費200元，並於12月1日動手登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，即可獲得一次抽獎序號。單筆最高為2萬元、共100次抽獎機會。

翁誌霖補充，若到特約商店、住宿消費可以獲得加倍抽獎機會，同時，若消費累積超過200元以上，登錄系統會自動拆分抽獎次數。

商業處表示，三個月期間，每周會抽出iPhone 17、Airpods Pro 3等3C好禮，並於12月、2026年1月、2月再抽台積電股票1張、共計3張。另外，12月首波抽獎特別獎加碼LUXGEN n7、101跨年煙火房，也有市民專屬加碼抽。

最後的總抽獎則是，頭獎1000萬元現金、Tesla MODEL Y、Switch 2、PS5 等多項禮品。以及累積登錄每達10億元，就會加碼抽「美國雙人來回機票」飛往美國去看NBA。

翁誌霖補充，從以往的活動估計，加上12月緊接著耶誕節、跨年等大型活動，這次能夠帶動45億元以上、參與人數18萬人次消費。