SOGO周年慶生日再加碼 雙11家電、彩妝保養、潮鞋服飾再推超殺價

遠東SOGO周年慶進入第5天，明天11月11日也正是1987年11月11日開幕的忠孝館生日，SOGO特別祭出當日限定超值優惠商品下殺1,111元、美食甜點買1送1等好康；SOGO電商平台SOGOplus周年慶線上同慶，滿3千現折3百、快樂購卡點數10倍送，雙11期間再加碼贈111點、HAPPY GO PAY最高10倍回饋。

每年只做12天周年慶的SOGO，促銷火力集中，每年都是高人氣。雙11優惠必搶推薦：忠孝館Elizabeth Arden「八小時傳奇保濕獨家組」價值1,994元、優惠價1,111元(限量50組)， 雙11獨家限日限量Kodak柯達「復古底片相機 Ektar」原價1,990元，特價1,111元(限量20台)；復興館新品登場PHILIPS「寵物清淨機 毛小奈LITE」原價31,900元，特價12,990元(限量30台)贈HEPA+活性碳濾網X1+除毛球機一台。

另外，戶外休閒風潮持續，SOGO統計，高端跑鞋HOKA、On昂跑首三日每日業績破百萬，共約售出超過千雙跑鞋，平均客單約8,000元。運動鞋款adidas、PUMA也推出有力折扣，忠孝館PUMA推出特價千元以下的球鞋，2件再9折、adidas祭出優惠2雙特價1,998元優惠。採買的同時還可以兌換今年獨家IP蠟筆小新來店禮，11/10、11/11持指定卡別單筆滿千即可兌換「小白造型披毯」，敦化館則有「NARUMI花語暖心保溫瓶」。