黃仁勳「台南行」魅力延燒！永康溫體牛肉爐被訂爆 店家臨時加班營業

輝達執行長黃仁勳上周快閃來台，除參訪位於南部科學園區的台積電晶圓三奈米產線，也以貴賓身分出席台積電運動會，而黃仁勳在台南參訪晶圓廠結束後，更品嘗了在地人氣餐廳「溫體牛肉爐」，而這家在永康本就小有名氣的店家，也因黃仁勳的造訪，湧入許多訂位需求，也讓業者在深夜急發文，決定今(10日)加班開門營業，足見黃仁勳即便人都離台了，魅力還是持續延燒。

黃仁勳上周快閃台南，由台積電作東在「劉家莊牛肉爐」晚餐、品嘗溫體牛肉火鍋，讓在地知名人氣餐廳宛如明星見面會，現場歡呼聲不斷。「劉家莊牛肉爐」位於台南永康區四維路，主打溫體牛涮涮鍋，使用當天現宰國產溫體牛結合牛骨湯，展現溫體牛的極致鮮甜，是在地老字號的人氣店。

而店家原本每周一都是公休日，但由於湧入許多緊急訂位需求，也讓店家臨時開門營業，但只做午餐，營業至今天下午兩點，並在粉絲團公告：