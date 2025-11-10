黃仁勳「台南行」魅力延燒！永康溫體牛肉爐被訂爆 店家臨時加班營業

快訊

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
黃仁勳上周去「劉家莊牛肉爐」用餐，受到粉絲與媒體的熱情包圍。圖／摘自劉家莊牛肉爐FB粉絲團
黃仁勳上周去「劉家莊牛肉爐」用餐，受到粉絲與媒體的熱情包圍。圖／摘自劉家莊牛肉爐FB粉絲團

輝達執行長黃仁勳上周快閃來台，除參訪位於南部科學園區的台積電晶圓三奈米產線，也以貴賓身分出席台積電運動會，而黃仁勳在台南參訪晶圓廠結束後，更品嘗了在地人氣餐廳「溫體牛肉爐」，而這家在永康本就小有名氣的店家，也因黃仁勳的造訪，湧入許多訂位需求，也讓業者在深夜急發文，決定今(10日)加班開門營業，足見黃仁勳即便人都離台了，魅力還是持續延燒。

黃仁勳上周快閃台南，由台積電作東在「劉家莊牛肉爐」晚餐、品嘗溫體牛肉火鍋，讓在地知名人氣餐廳宛如明星見面會，現場歡呼聲不斷。「劉家莊牛肉爐」位於台南永康區四維路，主打溫體牛涮涮鍋，使用當天現宰國產溫體牛結合牛骨湯，展現溫體牛的極致鮮甜，是在地老字號的人氣店。

而店家原本每周一都是公休日，但由於湧入許多緊急訂位需求，也讓店家臨時開門營業，但只做午餐，營業至今天下午兩點，並在粉絲團公告：

「因應牛肉源短缺、本就供應不足的情況、週一本就該店休的我們依然選擇維持營業。但也因為這兩天的來客數較多，導致一些11/10晚上有訂位的貴賓必須溝通挪至中午用餐、其中北、中、南的訂位貴賓都有、絕大部份都是可以體諒接受的。非常感謝遠從各地來的貴賓、當然也有極少數的貴賓不能體諒跟接受！電話上也致歉聲明了、在此還是跟大家致歉、道歉、致上最大歉意！」

黃仁勳在「劉家莊牛肉爐」餐盤上，留下珍貴的簽名。圖／摘自劉家莊牛肉爐FB粉絲團
黃仁勳在「劉家莊牛肉爐」餐盤上，留下珍貴的簽名。圖／摘自劉家莊牛肉爐FB粉絲團

