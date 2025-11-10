網路口碑之星最年輕得主！李多慧甜美微笑背後的50萬筆網路聲量狂潮

台灣與韓國的距離，僅僅是兩個半小時的飛行時間，但跨越文化、語言和外國人的身份隔閡，遠比想像中需要更大的勇氣。韓籍啦啦隊員李多慧當初帶著一股「試試看吧！」的念頭，降落在這座溫暖的島嶼。她或許未曾預料，彎成月牙的笑眼、能量滿滿的應援舞蹈，將會為台灣職棒的應援文化，注入一股前所未見的活水；李多慧的影響力在網路社群上迅速發酵，近一年累積超過50萬筆聲量，成為一股不可忽視的「多慧熱潮」。

從點擊到心動：742%聲量暴漲的秘密

「2025第八屆網路口碑之星」的鎂光燈下，李多慧榮獲「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」肯定；再度刷新得獎者年齡紀錄，（2024年得獎者YouTuber六指淵、啦啦隊員林襄皆為27歲；李多慧26歲），成為最年輕的個人獎得主。

這份榮耀，沉甸甸的，不僅是人氣的象徵；其背後，更有著溫暖而堅實的數據支撐。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，李多慧透過共同主持實境節目《女孩好野》第一季，成功讓其YouTube討論聲量狂增742％；用還不夠流利的中文，努力地與夥伴們上山下海，展現最真實的笑與汗水時，每一次點擊，都是一次認同，是對她「不只是啦啦隊員」的全新看見。她持續以正向形象與粉絲建立情感連結，帶動整體網路互動力提升59.2％。

數字，往往是客觀而冷靜的。但李多慧的數字，卻藏著一顆顆炙熱的人心。

典禮現場，李多慧就像一顆自帶光芒的小太陽，儘管現職是味全龍「小龍女」，遇到中信兄弟吉祥物小翔、台鋼雄鷹吉祥物TAKAO，沒有一絲猶豫，上前就是一個熱情擊掌，或是俏皮可愛合照。獲獎後的接受媒體採訪，李多慧手握獎牌開心說：「台灣給我很多的機會，所以很感謝台灣，我愛台灣。」

一字一句，清晰而堅定地說：「以後我在台灣還會繼續加油、繼續努力，所以請大家期待未來會持續成長的我。」那是一位女孩，對第二個家，最鄭重的承諾。

從真實到成長：一位女孩最動人的「流量密碼」

在流量為王的時代，人人都在尋找爆紅的捷徑；李多慧的答案，卻樸素得令人動容。坦言剛來台灣時對市場幾乎一無所知，與其說有特別規劃，不如說她只是努力地「展現最真實的自己」，「因為語言還不熟悉，當時我能做的就是以自然、真誠、不做作的樣子去面對大家。我想，也正是這份坦率與真實，讓我有幸在剛來台灣時就獲得了很多關注與喜愛。」對於如何維持熱度，她透露並不會刻意追求「話題性」，而是專注於「在當下的每個工作與挑戰中全力以赴」，多慧分享「成長本身就是最自然的『熱度』」。

我常常會想：「能和大家一起開心互動的內容是什麼呢？」

這份認真也延伸到社群經營上，李多慧透露「不把它當作工作，而是能分享生活與想法的一個空間。」她認為社群核心是 內容（Content），「在我的社群裡，我不把自己放在主角的位置，而是當作『連結』大家的橋樑」，透過拍攝介紹台灣文化、美食，以及韓國美妝等多元主題，成功吸引不同客群，提升了互動率，「透過內容，把我喜歡的事物分享給更多人。或許正因為如此，粉絲們才會感覺距離更近、更自然。」

從球場到大銀幕！瘀青是下一個夢想的小勳章

從2019年在韓國職棒起亞虎出道，到2023年跨海來台、今年轉戰味全龍，李多慧將自己定位為不斷挑戰的學習者。在台灣邁向第三年，依然為自己設立新的挑戰，包括了她首次騎機車環島、挑戰綜藝節目，這些「第一次」的嘗試都成為她人生中重要的養分。

「演員」，是李多慧為自己設定的下一個遠方。拍攝中的恐怖電影，飾演一名大學生，這是一個將「啦啦隊李多慧」的標籤暫時撕下，去擁抱另一個靈魂的珍貴旅程，「拍戲的過程讓我學會更細膩地感受情緒、體會角色的心境。因此我現在也更加努力練習演技、學中文，希望能有朝一日以『演員李多慧』的身份呈現在銀幕上。」

其他演員前輩們給了許多寶貴建議，頒獎當天李多慧身穿白邊黑色小禮服，黑絲襪底下，膝蓋好幾塊深淺不一的瘀青，這是她百分之百的投入，為夢想刻下的勳章。

但，最大的挑戰，依然是「語言」這座溫柔卻巨大的山。

「有一天，我能像台灣人一樣自然地說中文嗎？」這句帶著期盼與微微擔憂的低語，透露出她背後的努力與掙扎。她沒有退縮，只是笑得更甜，彷彿也在為自己打氣：「過程雖然辛苦，但請大家多多期待2026年的《辛亥隧道》！」

擁抱批評！甜笑背後的強韌智慧

飄洋過海到異鄉發展，沒有誰的旅程永遠是晴天。剛到台灣的第一年，多慧也有過孤單和想家的時候，但很快找到了克服迷惘的方法：她努力在台灣建立自己的新生活模式，積極探索台灣美食、認識當地朋友、去旅行，讓她感覺「這裡不只是工作場所，更像是我的第二個家」。更關鍵的是，她總會在心裡記住自己來到台灣的理由、想達成的目標，以及她希望回報的對象，這些信念讓她在感到迷惘時能重新找回方向。

這份韌性也體現在面對網路批評時的心境，剛開始看到負面留言時，李多慧承坦言很難過、也會害怕，「比起批評，」她說出了那句充滿智慧的感觸，「最可怕的，其實是『沒有人關心』。」

有時候我會邊看留言邊想：「啊，這次做得不錯！」或「這次真的該改進了！」

哈哈，這些經驗反而讓我更成長、更堅強。

她學會了從刺耳的聲音中，篩選出合理有益的意見，「我學會了『自我覺察』，也更懂得怎麼看待自己。」

回饋初心！愛的善心澆灌「第二個家」台灣

李多慧的「愛台灣」，從不是一句口號，而是彎下腰的行動。

今年，她將個人YouTube頻道一年份的收益，總計新台幣50萬元，全數捐贈給台灣兒童福利機構。善的種子，源於童年跟著母親在幼兒園幫忙的溫暖記憶。多慧認為在台灣有了收入，「既然是在這裡得到的，就應該回饋到這裡。」她的想法純粹而動人，承諾未來會持續關心台灣的公益議題，參與更多的社會活動。

九月底的花蓮光復洪災，李多慧第一時間透過賑災單位捐出30萬元，發表簡短的關懷聲明：「花蓮的災情很嚴重，也很擔心大家，希望一切安好，能幫上的地方會盡力。」沒多久，便加入「鏟子超人」行列，全副武裝在泥濘中協助清理。雖然體力吃緊，但她仍面帶微笑與志工並肩合作，她事後也在社群分享：「原以為我是去幫忙的，其實並不然。到了現場，反而從志工們與那位母親身上，得到更大的勇氣也學習到很多」。

直到此刻，我們才真正明白，她給予這片土地的，遠比我們想像的更多。她來，不只是為了被愛，更是為了去愛。

用真誠贏得口碑 李多慧期望在台深耕未來

來自一千四百多公里之外的韓國女孩，從啦啦隊員蛻變為數據認證的網路領袖，多慧成功證明了在瞬息萬變的數位時代，跨越國界、超越流量，最能贏得口碑與信任的，永遠是那份真誠的付出與不斷追求成長的動力。

「在這裡，每天都有新的體驗、新的驚喜。」採訪的最後，李多慧依舊掛著那招牌的甜美笑容，眼裡的光，比初來時更加堅定而溫暖，「我依然對這片土地，充滿熱情與感激。」

