天冷吃鍋、吃肉暢飲 雙北十大「壽喜燒」搶人氣

當天氣漸涼，暖呼呼的鍋物總是人們聚餐的首選，而在眾多火鍋類型中，以醬油和糖調製、風味甘甜濃郁的壽喜燒更是熱門選項。那片浸潤在醬汁中、再沾上金黃生蛋液的滑嫩肉片，入口的鹹甜鮮美總是讓人欲罷不能！

在雙北，想吃壽喜燒的話選擇非常多，不僅有米其林星級背景的頂級割烹名店、適合個人獨享的精緻壽喜燒，也有家喻戶曉的高CP值連鎖吃到飽品牌。不知道該怎麼選擇嗎？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了近一年（2024/10/27～2025/10/26）雙北地區討論度最高的十大壽喜燒餐廳。無論您是追求高品質風味與服務，還是吃到飽的肉食主義者，相信這份榜單都能引領您找到最對味的日式壽喜燒體驗！

壽喜燒關西派、關東派怎麼分？

在進入榜單前，不妨先了解壽喜燒的兩大流派：

關西派：強調「先煎後燉」。先用牛油熱鍋，將肉片乾煎後撒上糖，再倒入醬汁煮製，儀式感重，肉片焦香濃郁。

關東派：則是以醬汁和高湯預先調好，直接將肉片放入湯汁中「涮煮」，風格清爽。

No.10 壽喜燒割烹日山

翻攝FB／新光三越 台北信義新天地

「壽喜燒割烹日山」是源自東京的百年名店，以蟬聯10年的米其林一星榮譽而聞名。該品牌於2025年10月正式進駐台北新光三越新天地A4館，將傳統壽喜燒與精緻的割烹料理巧妙結合，為顧客帶來獨特的頂級餐飲體驗。

日山最大的特色是其和牛一條龍供應鏈和百年鑑定技術，確保了最高品質的頂級和牛，並以關東派壽喜燒搭配桌邊專人服務。台灣首店採用的「壽喜燒割烹」形式，讓顧客在品嚐核心主菜前，能先享用多道精緻的旬味割烹料理，使餐點更具層次感。日山在台灣展店後，引起壽喜燒愛好者的巨大關注，紛紛表示「老天!!!當初去日本特地排隊吃的日本最傳統壽喜燒」、「這家在東京是我最喜歡的壽喜燒」、「在日本吃過，念念不忘」。

No.9 黑毛屋

翻攝FB／黑毛屋鍋物

主打平價日常個人鍋的黑毛屋，是知名餐飲集團「乾杯集團」旗下品牌。品牌的核心理念是讓顧客能以親民的價格，輕鬆享受到高品質的日本經典鍋物，特別適合個人獨享。黑毛屋提供日本和牛、西班牙伊比利豬等頂級食材，並貼心設計了輕量、標準、大盛等多種份量，讓顧客可依食量彈性選擇。

今年7月，黑毛屋推出「切落火山壽喜燒」，此套餐以480元的價格，提供150g的日本A5和牛，主打極高CP值。許多網友分享「切落火山壽喜燒根本我的黑毛屋排行第一名」、「真的很讚！平常下不了手黑毛屋的可以試試看」、「再加點烏龍麵吃得很幸福」，並強調雖然肉片份量較少，但加上豐富菜盤和主食後，依然能讓顧客「吃超飽」，成功引發關注。

No.8 寶屋壽喜燒

「寶屋壽喜燒」是一家源自台北士林、擁有近30年歷史的老店，以其正宗日式關西風味壽喜燒聞名，深受許多老饕喜愛，甚至連藝人吳慷仁、邵雨薇都是常客。寶屋主打的關西風格，強調先用牛油熱鍋，再將肉片煎香，接著淋上獨門醬汁烹煮，風味經典。近年雖在台中開設了分店，但台北士林老店依然是許多人朝聖的目標。

寶屋雖極高人氣但不提供訂位，顧客需現場領取號碼牌候位，也因此讓寶屋的網路評價呈現兩極化。許多網友雖然認可其美味，「偏微鹹的風格，好吃」、「我去吃了三次都覺得好吃品質也蠻好的」，但長時間候位加上價格偏高，引發部分爭議「好吃但份量蠻少的，吃完微空虛」、「之前等了兩個小時⋯ 以前明明不會排這麼久」、「蠻好吃的，但規定一堆、態度又差」。

No.7 壽喜燒一丁二代目

「壽喜燒一丁二代目」在台灣擁有多家分店，以其高性價比和豐富的餐點選擇，吸引了眾多肉食愛好者。店內主要採吃到飽消費方式，平日午餐只需598元，就能盡情享用現點現切的無骨牛小排、牛五花、梅花豬等優質肉品、豐富蔬菜、副食及甜點，滿足大食量饕客需求。

一丁二代目最具特色的副食是「光餅」，顧客可以將壽喜燒的肉片和洋蔥夾入光餅中享用，創造出獨特且豐富的口感，廣受好評。由於其穩定的肉品品質與親民的價格，只要有網友整理壽喜燒名單，一丁二代目幾乎都榜上有名，帶來聲量穩定，「壽喜燒一丁二代目（幸福店）牛小排肉超好吃，菜車食材美味」、「可以一人開鍋而且價格差不多，但東西比較多」、「晴光市場的壽喜燒一丁二代目好吃，雖然是超過一點預算但是值得」。

No.6 三燔本家

翻攝FB／Regent Taipei 晶華酒店

「三燔本家」是台北晶華酒店旗下的高級日本料理餐廳，以精緻的用餐環境、高品質的食材和飯店級服務而聞名。三燔本家提供多樣化的日式傳統料理，包括涮涮鍋、爐端燒，以及經典的關西風味壽喜燒。壽喜燒通常搭配日本A5和牛、美國頂級牛肉等高品質肉品，以吃到飽或套餐形式供應，特別適合尋求高品質日式鍋物體驗且預算較高的顧客。

2024年9月，品牌在北投晶泉丰旅飯店開設了「三燔北投」，延續了其精緻風格並提供壽喜燒吃到飽服務，成功結合溫泉度假與美食，在網友們的分享下帶動了討論度上升，「沙拉吧選擇豐富、壽喜燒味道也很好」、「肉質很好」、「肉類品質很好，小農蔬菜選擇很多」。

No.5 玉兔壽喜燒

翻攝IG／rabbitsukiyaki

「玉兔壽喜燒專門店」是台北東區一家主打正統關西風味的個人式壽喜燒餐廳，於今年3月開幕後即引起廣泛關注。餐廳採個人鍋設計，非常適合一個人用餐。套餐價格親民，398元起即可享有主餐肉品，以及多種新鮮蔬菜、日本越光米飯、飲料和霜淇淋無限量供應。值得留意的是，玉兔目前主要採現場排隊制度，用餐時間僅一小時。

餐廳最受顧客推薦的亮點是「雞蛋慕斯」沾醬，其蓬鬆輕盈的口感為肉片增添了不同的層次感，「絕對要大力讚賞的是蛋慕斯，跟壽喜燒真的絕配」、「蛋液雖然很快就消泡但還是比一般外面的雞蛋口感綿密」。此外自助吧的配菜乾淨整齊，食材新鮮，在美食部落客的分享下吸引不少人慕名前往，成功帶動討論聲量上升。

No.4 和牛涮

翻攝FB／和牛涮 日式鍋物放題

「和牛涮」是王品集團旗下的連鎖品牌，主打日式鍋物放題（吃到飽），以高品質的澳洲金牌和牛無限量供應為最大特色，在火鍋吃到飽市場中佔有一席之地。店內除了和牛外，也提供豐富的自助吧，包括新鮮蔬菜、極上和牛黑咖哩飯以及DIY鯛魚燒冰淇淋等，深受年輕族群和家庭客層喜愛。

和其他品牌的壽喜燒不同，和牛涮最大的特色是讓顧客在同一鍋中，同時體驗到關西風「煎燒」和關東風「涮煮」兩種截然不同的壽喜燒精髓，避免了傳統壽喜燒的單調油膩感，「我超愛壽喜燒口味～～甜鹹剛剛好」、「一個人吃完回家還在回味湯頭」。今年9月品牌還進行了奢華升級，將關西煎燒的肉品升級為「臉級特大日本A5和牛」，嚴選肉質細嫩且保有嚼勁的三叉部位，顧客可以不到百元加價嚐鮮，成功引起網友熱烈討論：「和牛涮的和牛超大，吃起來真的很爽」、「A5和牛拿來煮壽喜燒真的是最頂的吃法」，成功維持品牌的討論熱度。

No.3 一番地壽喜燒

YT／ 003Action

在台灣深耕多年的連鎖品牌「一番地壽喜燒」，以高CP值壽喜燒吃到飽聞名，是許多人心目中平價壽喜燒吃到飽的首選。一番地標榜正統日式風味，主打提供Prime和Choice等級的牛肉無限享用，肉品多為現點現切，確保新鮮度。由於其親民的價格，特別是平日午餐時段，吸引了大量學生族群和家庭客，「肉質很好，蔬菜新鮮乾淨」、「就是好吃平價的老牌壽喜燒」、「壽喜燒湯底醬料很開胃」。

一番地最大的亮點，是招牌飯後甜點「砂糖檸檬片」。這個獨特的組合酸甜解膩，為豐盛的一餐畫下完美句點，是許多顧客極力推薦的特色：「喜歡吃酸的我覺得滿好吃」、「第一次來的時候看到甜點是檸檬片覺得很問號，吃過一次就為了他來第二次」。近一年聲量高點落在2025年1月，知名實況主「亞洲統神」與太太「003Action」分享用餐影片，大讚「這家大概也是吃了十年以上，屬於肉一直都好吃的壽喜燒店」，帶動網友積極留言，使品牌聲量高漲。

No.2 橋山.壽喜燒

FB／橋山.壽喜燒 はしやま すき焼き專門店

被譽為「壽喜燒界愛馬仕」、「台北壽喜燒天花板」的橋山.壽喜燒，隸屬於知名的「二本松涮涮屋」集團旗下。這家高級日式壽喜燒專門店，結合了頂級食材、精緻服務和私密環境，主打源自日本東京人形町百年老店的精湛手藝。最大的特色是可以同時品嚐關東與關西兩種不同風味的壽喜燒，滿足追求多層次口感的饕客。此外，專人桌邊服務是橋山的一大強項，從頭盤到甜點都有專人細心服務，顧客無需動手，能專心享受用餐體驗。

橋山採用包廂或半包廂設計，具有高度隱私性，適合約會或商務聚餐。套餐內容豐富，包含招牌甜點「紅豆鍋餅」和「手切菊花豆腐」。網友盛讚橋山餐點品質，「真的好吃，還有關西吃法」、「前菜真的很驚艷」、「台北關西風壽喜燒這只服這間」。由於人氣極高，目前2025年官網預訂已全滿，僅能登記候補；而2026年預約尚未開放，有興趣嘗鮮的朋友務必多加留意。

No.1 Mo-Mo-Paradise

翻攝FB／MO MO PARADISE

榮登本次雙北壽喜燒聲量冠軍的，是源自日本東京、享譽全球的日式壽喜燒・鍋物專賣店Mo-Mo-Paradise。自2003年引進台灣以來，它一直是台灣市場上日式鍋物吃到飽的領導品牌之一，以「創造顧客最美好的用餐體驗」為核心價值。Mo-Mo-Paradise主打無限量供應高品質肉品與新鮮直送蔬菜，並提供多種湯底選擇，如招牌壽喜燒、涮涮鍋等，滿足不同口味需求。其中最具特色的是台灣首創的「菜車桌邊服務」，服務人員會推著載有25種以上時令新鮮蔬菜的餐車到桌邊服務，貼心又衛生。

招牌壽喜燒湯底使用日本香川縣小豆島傳統醬油調製，風味甘甜不死鹹，能完美帶出肉品的鮮美。在享用完畢後，服務人員更可提供專業的桌邊烹煮雜炊服務，將米飯倒入鍋中吸收湯汁精華，為用餐畫下完美句點。Mo-Mo-Paradise以其穩定的品質、貼心的服務和高CP值的吃到飽體驗，成為台灣人心目中享用日式壽喜燒的首選品牌，經常成為網友大力推薦的壽喜燒品牌之一，帶動聲量成長：「品質穩定，個人綜合評比後分數最高」、「一生推Momo」、「Momo選擇雖然少，但一直吃肉都爽」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月4日至2025年11月3日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

