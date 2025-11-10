帶台灣的傳統市場走上國際 「來宜蘭迺菜市場」獲選百大文化基地

「菜市場就是學校，帶現代人走進台灣的農業生活。」宜蘭市熙來攘往的南北館市場裡，卻有一間可以錄製Podcast的文化基地「來宜蘭迺菜市場」。創辦人方子維曾在日本、澳洲工作，決定返鄉接下菜市場的「老攤」，但他不是要要賣菜賣肉，而是要賣「菜市場文化」。11年來，他成功把台灣傳統市場送上國際，也與新加坡等亞洲國家的傳統市場串聯，成立「串世代國際藝象協會」，發揚全世界的菜市場文化。

戴上黃色帽子、手拿茄芷袋，方子維「少年阿公」的裝扮令人難忘。他就靠著此一形象，帶著幾十國的遊客，包括大廚、美食家，一一走訪南北館市場裡的老攤。包了半世紀春捲皮的公平號，師傅王志謙每天穿著一身模素的黑色背心，專注地用雙手打造出一張張完美的春捲皮。這是一位堅持了一甲子的平凡英雄，透過方子維的導覽，如今公平號的牆上填滿了各國的簽名，包括來自歐洲的大廚。

從小，方子維便拉著阿公的手一起逛菜市場。當他長大後，從國外繞了一圈回到家鄉，卻發現年輕人不再走進傳統市場、攤販也面臨接班無人的困境。他決心創立「來宜蘭迺菜市場」的，以「市場學校」為概念，引領更多年輕人走進台灣傳統市場。品牌有另一個名稱「少年阿公」，靈感來自於小時候阿公帶他到市場嚐到那一口草仔粿，他希望將當年阿公想把味道留給孫子的心情發揚光大，讓這個時代的「少年」和阿公都擁有同樣的記憶—走進菜市場的溫馨記憶。

「十一年後，我們終於被看見了。」這兩年是方子維的豐收之年。他不僅拿到義大利「世界農業旅遊獎」，「來宜蘭迺菜市場」也獲選文化部首屆百大文化基地。而讓方子維最開心的，是一年只有初一休假的公平號老師傅王志謙，過去常以「我很忙」拒絕邀約，如今卻主動跟他索取「來宜蘭迺菜市場」為公平號作的各種紀錄，「我想留給我的子孫」。方子維指出，在AI的時代，他必須努力用文字和影音記錄傳統菜市場，再把紀錄放上網路，才不會失去發聲權。

「來宜蘭迺菜市場」獲選第一屆文化部「百大文化基地」。此次宜蘭縣共有5處場域獲選，另一個獲選的「金魚厝邊」，也是返鄉青年為故鄉找回活力的故事。返鄉青年彭仁鴻搶救半世紀前頭城鎮長邱金魚將被拆除的老宅，改造成名為「金魚厝邊」的文化基地，將小鎮視作企業體，將頭城的文化、地產與大小企業串連，甚至協助外國人移居頭城。