快訊

中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

好不容易瘦回4字頭！泫雅辣登澳門「唱到一半當場昏倒」

台北國際旅展買氣旺 多名百萬刷手現身

中央社／ 台北9日電

ITF台北國際旅展今天邁入第3天，買氣持續升溫，不僅多名百萬刷手現身展場，信用卡滿額禮兌換前3日總金額已超過新台幣1.2億元。

ITF台北國際旅展從7日起至10日在台北南港展覽館一館舉行，今年有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，加上全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園，攤位數達1600格。

根據台灣觀光協會統計，民眾熱情搶購超值旅遊商品，買氣持續升溫，信用卡滿額禮兌換前3日總金額已超過1.2億元，較去年成長2成，今天入場人次達12萬3654人次。

今年買氣依舊旺盛，台灣觀光協會指出，包括晶華、老爺、海霸王，連3天衝出千萬業績。雄獅旅遊表示，展場人氣更勝以往，業績較去年同期成長逾2成，熱銷地區依序為日本、歐洲及紐澳，其中以日本占最大宗。

雄獅旅遊指出，由於日本北海道航班機位充足，現場以冬季賞雪及溫泉行程詢問度最高；紐澳則受寒假親子族群青睞，相關行程買氣同樣亮眼。今年實體旅展整體業績預計較去年同期成長3成。

可樂旅遊表示，台北國際旅展進入最後週末日，可樂旅遊累積3天整體業績較去年同期成長逾35%，「百萬刷手」更是超過5筆。自由行則因市場需求持續旺盛，買氣爆棚，現場排隊人龍綿延不絕。

可樂旅遊指出，熱賣商品第1名為日本，其中冬季限定商品更穩坐冠軍寶座，例如北海道滑雪、東北藏王樹冰等，緊接在後則是歐洲，又以南歐最熱門，包含義大利、西班牙、葡萄牙。

日本 旅展 業績

延伸閱讀

MLB／日本高校生提問最幸福時刻 鈴木一朗給了完美答案

人氣天團「理想混蛋」登台開唱 粉絲及民眾擠爆華航ITF展區

2025台北國際旅展 農業部「農遊館」及「國家森林館」打造永續農遊新風潮

組團參加台北國際旅展…基隆明年慶祝城市史400年 成港都行銷主軸

相關新聞

Longchamp 2026春夏新包報到 幸運餅乾、毛帽手套變包款充滿可愛趣味

Longchamp 2026春夏系列以全新主題「Slide in Style」揭開本季篇章，並邀來金鐘雙料得主李沐以及新...

自帶華麗水晶燈光！AHKAH鉑金chandelier跑趴派對首選

日本品牌AHKAH經典chandelier 系列，以水晶吊燈為設計靈感，將水晶吊燈所折射的光澤律動與流轉光影幻化為珠寶，...

人氣天團「理想混蛋」登台開唱 粉絲及民眾擠爆華航ITF展區

2025 ITF台北國際旅展進入第三天，中華航空邀請人氣創作樂團「理想混蛋」於今天登台演出，為華航「玩美樂園」注入滿滿青...

Onitsuka Tiger鬼塚虎經典雪靴回歸 靴筒自由調整一次擁有三種靴型

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎宣布，「WINTER HEAVEN」雪靴於今年秋冬回歸。此靴款最早於200...

「桃園客家星級美食推薦」名單出爐！八方園獲6星殊榮 共計46間店家入選

首屆「桃園客家星級美食推薦」名單，今日（11月9日）於中原文創園區正式公佈，由桃園市長張善政、金鐘獎主持人陳明珠及美食專...

蕭敬騰愛店、開業70年傳奇告終！昶鴻麵點歇業 必比登名店成時代絕響

民國43年開業、超過70年歷史的台北市萬華知名老字號麵館「昶鴻麵點」，自2020年起曾連續五度獲得《臺灣米其林指南》必比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。