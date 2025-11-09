台北國際旅展買氣旺 多名百萬刷手現身

ITF台北國際旅展今天邁入第3天，買氣持續升溫，不僅多名百萬刷手現身展場，信用卡滿額禮兌換前3日總金額已超過新台幣1.2億元。

ITF台北國際旅展從7日起至10日在台北南港展覽館一館舉行，今年有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，加上全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園，攤位數達1600格。

根據台灣觀光協會統計，民眾熱情搶購超值旅遊商品，買氣持續升溫，信用卡滿額禮兌換前3日總金額已超過1.2億元，較去年成長2成，今天入場人次達12萬3654人次。

今年買氣依舊旺盛，台灣觀光協會指出，包括晶華、老爺、海霸王，連3天衝出千萬業績。雄獅旅遊表示，展場人氣更勝以往，業績較去年同期成長逾2成，熱銷地區依序為日本、歐洲及紐澳，其中以日本占最大宗。

雄獅旅遊指出，由於日本北海道航班機位充足，現場以冬季賞雪及溫泉行程詢問度最高；紐澳則受寒假親子族群青睞，相關行程買氣同樣亮眼。今年實體旅展整體業績預計較去年同期成長3成。

可樂旅遊表示，台北國際旅展進入最後週末日，可樂旅遊累積3天整體業績較去年同期成長逾35%，「百萬刷手」更是超過5筆。自由行則因市場需求持續旺盛，買氣爆棚，現場排隊人龍綿延不絕。

可樂旅遊指出，熱賣商品第1名為日本，其中冬季限定商品更穩坐冠軍寶座，例如北海道滑雪、東北藏王樹冰等，緊接在後則是歐洲，又以南歐最熱門，包含義大利、西班牙、葡萄牙。