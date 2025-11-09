Longchamp 2026春夏新包報到 幸運餅乾、毛帽手套變包款充滿可愛趣味

Longchamp 2026春夏系列以全新主題「Slide in Style」揭開本季篇章，並邀來金鐘雙料得主李沐以及新生代實力演員陳姸霏演繹，兩位分別呈現低調閃耀、可愛甜美的兩種氛圍。同時，Longchamp也推出了不少話題新包款，準備讓愛包人士心動。

在這一季，Longchamp以冬末初春為背景，透過從春日到盛夏的風格旅程，演繹季節間的意象流轉。李沐以金屬光澤連身裙搭配柔和色系針織和服外套亮相，手拎有如「幸運餅乾」精緻可愛的Le Pliage Xtra系列金屬色包款。李沐分享，「這件洋裝非常適合穿去派對，光照的時候會有折射，算是一個小小的心機；這一季最喜歡的單品是手上拿的幸運餅乾的包包，很可愛、很適合各種節慶搭配」。