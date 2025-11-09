快訊

Longchamp 2026春夏新包報到 幸運餅乾、毛帽手套變包款充滿可愛趣味

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供

Longchamp 2026春夏系列以全新主題「Slide in Style」揭開本季篇章，並邀來金鐘雙料得主李沐以及新生代實力演員陳姸霏演繹，兩位分別呈現低調閃耀、可愛甜美的兩種氛圍。同時，Longchamp也推出了不少話題新包款，準備讓愛包人士心動。

在這一季，Longchamp以冬末初春為背景，透過從春日到盛夏的風格旅程，演繹季節間的意象流轉。李沐以金屬光澤連身裙搭配柔和色系針織和服外套亮相，手拎有如「幸運餅乾」精緻可愛的Le Pliage Xtra系列金屬色包款。李沐分享，「這件洋裝非常適合穿去派對，光照的時候會有折射，算是一個小小的心機；這一季最喜歡的單品是手上拿的幸運餅乾的包包，很可愛、很適合各種節慶搭配」。

陳姸霏則以Cocooning系列的珊瑚粉與淡粉色毛衣，搭配白色長毛絨短裙登場，散發溫柔可愛的冬日氣息，陳姸霏興奮的說，「最喜歡身上配戴的手套造型包款，超級無敵可愛的！」這款包是Longchamp本季最具話題的設計之一，外觀觸感就像一對毛絨手套。除了手套，也推出以毛帽、毛衣為輪廓的包款，這也是Longchamp擅長以日常生活為靈感的設計巧思，結合童趣與實用性，也為深沉的冬日造型，增加吸晴亮點。

Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
（左起）李沐、陳姸霏現身Longchamp 2026春夏系列預覽。圖／Longchamp提供
（左起）李沐、陳姸霏現身Longchamp 2026春夏系列預覽。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列「Slide In Style」帶來新包款。圖／Longchamp提供
李沐穿著亮片連身裙搭配開襟衫，手提有如幸運餅乾的Le Roseau系列手拿包，成為造型亮點。圖／Longchamp提供
李沐穿著亮片連身裙搭配開襟衫，手提有如幸運餅乾的Le Roseau系列手拿包，成為造型亮點。圖／Longchamp提供
陳姸霏穿著珊瑚色毛衣搭配長毛絨短裙，脖子上掛著以手套為靈感設計的Le Pliage Cocooning系列斜背包。圖／Longchamp提供
陳姸霏穿著珊瑚色毛衣搭配長毛絨短裙，脖子上掛著以手套為靈感設計的Le Pliage Cocooning系列斜背包。圖／Longchamp提供

