人氣天團「理想混蛋」登華航展區開唱 現場擠爆

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華航展區9日邀請人氣天團「理想混蛋」帶來精采演唱，現場擠爆粉絲與民眾，嗨翻全場。（華航提供）
2025 ITF 台北國際旅展華航（2610）展區邀請人氣創作樂團「理想混蛋」於今日登台演出，為華航「玩美樂園」注入滿滿青春能量，多首膾炙人口的招牌歌曲炒熱現場氣氛，吸引大批粉絲與民眾駐足同樂，瞬間成為全場焦點。

展區整日舞台活動熱鬧不斷，包括 2026 全新桌曆展示、空服舞蹈及泰國、熊本等異國風情傳統舞蹈表演。此外，結合華航LINE官方帳號的現場集章互動遊戲，天天吸引大批民眾前來闖關，成功凝聚旅展目光。

華航邀請聯名夥伴五桐號與 Care Bears™ 愛心小熊舉辦見面會，吸引廣大親子與 IP 粉絲到場支持，現場設置的「雲端精品館」販售多款熱銷商品，包含聯名 XROUND VOCA MAX 旗艦降噪耳罩耳機、新日式餐具便當袋組、經典不敗飛行夾克，還有全場焦點獨家販售的 Care Bears™ 周邊商品禮盒，掀起搶購熱潮。

