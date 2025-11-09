人氣天團「理想混蛋」登華航展區開唱 現場擠爆

2025 ITF 台北國際旅展華航（2610）展區邀請人氣創作樂團「理想混蛋」於今日登台演出，為華航「玩美樂園」注入滿滿青春能量，多首膾炙人口的招牌歌曲炒熱現場氣氛，吸引大批粉絲與民眾駐足同樂，瞬間成為全場焦點。

展區整日舞台活動熱鬧不斷，包括 2026 全新桌曆展示、空服舞蹈及泰國、熊本等異國風情傳統舞蹈表演。此外，結合華航LINE官方帳號的現場集章互動遊戲，天天吸引大批民眾前來闖關，成功凝聚旅展目光。