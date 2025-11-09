聽新聞
自帶華麗水晶燈光！AHKAH鉑金chandelier跑趴派對首選

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴chandelier layered系列戒指。圖／AHHKAH提供
模特兒配戴chandelier layered系列戒指。圖／AHHKAH提供

日本品牌AHKAH經典chandelier 系列，以水晶吊燈為設計靈感，將水晶吊燈所折射的光澤律動與流轉光影幻化為珠寶，已成為AHKAH極具代表性的設計語彙。2025年全新chandelier與chandelier layered鉑金新作，由品牌創意總監凱蒂希利爾（Katie Hillier）親自操刀設計，運用鉑金獨有的澄澈光感與細膩質地，拓展系列表現層次。

chandelier鉑金系列，手環延續網球鍊流暢的造型美學，在光影變化下綻放出迷人光芒，兩款頸鏈以垂墜的鑽鍊在頸間流露典雅氣息；chandelier flow與chandelier triple line單邊耳環，則隨行走步伐輕盈搖曳。以現代美學重塑吊燈意象，層層疊映的chandelier layered 系列，和蓋戒指、耳骨夾、手鍊等作品，運用鑽石與鉑金層疊構築，展現摩登精緻的光芒。

AHKAH chandelier18K白金鑽石頸鍊，17萬5,000元。圖／AHHKAH提供
AHKAH chandelier layered鉑金鑽石手鍊，41,000元。圖／AHHKAH提供
模特兒配戴（由上而下）chandelier白金鑽石頸鍊，91,300元；chandelier grand白金鑽石頸鍊，17萬5,000元。圖／AHHKAH提供
AHHKAH chandelier鉑金鑽石手鍊，29,400元。圖／AHHKAH提供
AHKAH chandelier layered diamond鉑金鑽石耳骨夾，37,000元。圖／AHHKAH提供
AHkAH chandelier flow鉑金鑽石耳環右耳用，58,700元。圖／AHHKAH提供
chandelier triple line鉑金鑽石耳環單耳用，66,600元。圖／AHHKAH提供
（由上而下）chandelier layered鉑金鑽石戒指，61,700元；chandelier layered鉑金鑽石戒指，74,000元；chandelier layered 18K黃金鑽石戒指，61,700元。圖／AHHKAH提供
設計 光影 水晶

