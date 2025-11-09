聽新聞
0:00 / 0:00
自帶華麗水晶燈光！AHKAH鉑金chandelier跑趴派對首選
日本品牌AHKAH經典chandelier 系列，以水晶吊燈為設計靈感，將水晶吊燈所折射的光澤律動與流轉光影幻化為珠寶，已成為AHKAH極具代表性的設計語彙。2025年全新chandelier與chandelier layered鉑金新作，由品牌創意總監凱蒂希利爾（Katie Hillier）親自操刀設計，運用鉑金獨有的澄澈光感與細膩質地，拓展系列表現層次。
chandelier鉑金系列，手環延續網球鍊流暢的造型美學，在光影變化下綻放出迷人光芒，兩款頸鏈以垂墜的鑽鍊在頸間流露典雅氣息；chandelier flow與chandelier triple line單邊耳環，則隨行走步伐輕盈搖曳。以現代美學重塑吊燈意象，層層疊映的chandelier layered 系列，和蓋戒指、耳骨夾、手鍊等作品，運用鑽石與鉑金層疊構築，展現摩登精緻的光芒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言