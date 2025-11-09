自帶華麗水晶燈光！AHKAH鉑金chandelier跑趴派對首選

日本品牌AHKAH經典chandelier 系列，以水晶吊燈為設計靈感，將水晶吊燈所折射的光澤律動與流轉光影幻化為珠寶，已成為AHKAH極具代表性的設計語彙。2025年全新chandelier與chandelier layered鉑金新作，由品牌創意總監凱蒂希利爾（Katie Hillier）親自操刀設計，運用鉑金獨有的澄澈光感與細膩質地，拓展系列表現層次。

chandelier鉑金系列，手環延續網球鍊流暢的造型美學，在光影變化下綻放出迷人光芒，兩款頸鏈以垂墜的鑽鍊在頸間流露典雅氣息；chandelier flow與chandelier triple line單邊耳環，則隨行走步伐輕盈搖曳。以現代美學重塑吊燈意象，層層疊映的chandelier layered 系列，和蓋戒指、耳骨夾、手鍊等作品，運用鑽石與鉑金層疊構築，展現摩登精緻的光芒。 AHKAH chandelier18K白金鑽石頸鍊，17萬5,000元。圖／AHHKAH提供 AHKAH chandelier layered鉑金鑽石手鍊，41,000元。圖／AHHKAH提供 模特兒配戴（由上而下）chandelier白金鑽石頸鍊，91,300元；chandelier grand白金鑽石頸鍊，17萬5,000元。圖／AHHKAH提供 AHHKAH chandelier鉑金鑽石手鍊，29,400元。圖／AHHKAH提供 AHKAH chandelier layered diamond鉑金鑽石耳骨夾，37,000元。圖／AHHKAH提供 AHkAH chandelier flow鉑金鑽石耳環右耳用，58,700元。圖／AHHKAH提供 chandelier triple line鉑金鑽石耳環單耳用，66,600元。圖／AHHKAH提供 （由上而下）chandelier layered鉑金鑽石戒指，61,700元；chandelier layered鉑金鑽石戒指，74,000元；chandelier layered 18K黃金鑽石戒指，61,700元。圖／AHHKAH提供