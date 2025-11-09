人氣天團「理想混蛋」登台開唱 粉絲及民眾擠爆華航ITF展區
2025 ITF台北國際旅展進入第三天，中華航空邀請人氣創作樂團「理想混蛋」於今天登台演出，為華航「玩美樂園」注入滿滿青春能量，多首膾炙人口的招牌歌曲炒熱現場氣氛，吸引大批粉絲與民眾駐足同樂。
華航表示，展區現場機票買氣暢旺、擠滿購票人潮，整日舞台活動熱鬧不斷，包括2026全新桌曆展示、空服舞蹈及泰國、熊本等異國風情傳統舞蹈表演。此外，結合華航LINE官方帳號的現場集章互動遊戲，天天吸引大批民眾前來闖關，成功凝聚旅展目光。
華航指出，今天也邀請聯名夥伴五桐號與 Care Bears™ 愛心小熊舉辦見面會，吸引廣大親子與IP粉絲到場支持，現場設置的「雲端精品館」販售多款熱銷商品，包含聯名 XROUND VOCA MAX 旗艦降噪耳罩耳機、新日式餐具便當袋組、經典不敗飛行夾克，還有全場焦點獨家販售的 Care Bears™ 周邊商品禮盒，掀起搶購熱潮。
華航強調，希望藉由音樂與旅遊的跨界結合，讓更多旅客親身體驗「華航品質 從心做起」的品牌精神與溫度，感受「飛閱世界無邊界 Fly Beyond Boundaries」的無限魅力。
