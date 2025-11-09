Onitsuka Tiger鬼塚虎經典雪靴回歸 靴筒自由調整一次擁有三種靴型

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎宣布，「WINTER HEAVEN」雪靴於今年秋冬回歸。此靴款最早於2005年以「SNOW HEAVEN」之名問世，最初為專業滑雪競賽團隊的人員所開發。現在，它承襲經典設計精髓，以精緻工藝帶來新生命，提供兼具潮流時尚感與保暖機能的冬季時髦穿搭。

「WINTER HEAVEN」雪靴特色亮點包括：「毛絨內裡材質」內裡採用人造柔軟毛絨打造，柔軟包覆雙足帶來保暖與舒適感；靴筒部分以類羽絨材質製成，柔和緊密的環繞腳部，確保穿著時具溫暖與舒適；靴面採用防潑水尼龍材質，提升整體質感與功能性。

「自由調整筒身」靴筒自由外翻調整為不同的長度，變化長筒、半長筒及中筒三種靴型，這一設計賦予了穿搭者相當高的造型自由度，可以依照穿搭自由調整。「細節點綴」在靴筒身外觀以鉚釘點綴，在綁帶處點綴有圓形毛球裝飾，增添可愛時髦亮點。