「桃園客家星級美食推薦」名單出爐！八方園獲6星殊榮 共計46間店家入選

首屆「桃園客家星級美食推薦」名單，今日（11月9日）於中原文創園區正式公布，由桃園市長張善政、金鐘獎主持人陳明珠及美食專家代表費奇共同揭曉一星至六星推薦名單，共計有46間美食店家入圍，其中「八方園百年三合院景觀客家餐廳」獲得最高殊榮的六星肯定。張善政也指出，期盼透過本活動，讓桃園不僅是全台客家第一大城，也是全台第一客家美食大城。

桃園市政府客家事務局首度以「星級美食推薦」為主軸，結合名人影響力與話題性，展現桃園客家美食的多元樣貌。活動邀請藝人、料理達人與美食部落客等計15位名人，以「秘密客」身分走訪在地店家，並推薦最鍾意的5道店家美食，共有46家美食店家脫穎而出，成為今年度的星級推薦名單。

桃園市長張善政指出，桃園客家美食享有盛名，在傳統中有創新、創新中不忘傳統，要吃到好吃的客家美食來桃園絕對沒有錯。舉辦「桃園客家星級美食推薦」除了為客家料理業者的創意、付出、費心表達感謝之意，同時也透過祕密客的訪查，讓更多桃園客家餐廳可以被挖掘出來、讓更多人知道。

今年榮獲六星推薦的「八方園百年三合院景觀客家餐廳」，以黑金菜脯全雞、竹筒蝦盅、客家封菜、梅干扣肉，以及與極具創意的八方悶鴨等招牌菜，展現傳統與創新兼容的客家風味。榮獲五星推薦的店家則為「柚子花花青春客家菜」、「大楊梅鵝莊」、「大江屋客家美食館」等3間餐廳。

除此之外，榮獲四星推薦店家為「老地方客家菜」；榮獲三星推薦店家為「溪友緣風味料理餐廳」；至於「糧園茶藝客家小館」、「亨味食堂」、「新百王餐廳」、「林家古厝休閒農場」、「首烏客家海鮮餐廳」、「善園客家小館」、「新屋建業鵝肉美食館」等餐廳獲得二星推薦，另外還有33家店家榮獲一星推薦。

「客家妹」陳明珠表示，現在民眾習慣在手機地圖標注美食待吃清單，透過「桃園客家星級美食推薦」，方便讓大家能按圖索驥找尋美食。她也表示，客家美食具有記憶點，得獎餐廳中許多都是自己吃過好幾回的店家，歡迎大家依照名單踩點。

費奇則讚譽本次活動「簡直是米其林的暖身」，相信客家菜很快就會被納入米其林名單。同時她並表示，桃園的餐廳能體現在地的客家味道。除了客家小炒作為基本盤，各個店家也都推出登大雅之堂的大菜；尤其客家美食的代表是「四炆四炒」，多道料理均在得獎名單中，能看見大家豐富的料理底蘊。