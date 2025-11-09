蕭敬騰愛店、開業70年傳奇告終！昶鴻麵點歇業 必比登名店成時代絕響

民國43年開業、超過70年歷史的台北市萬華知名老字號麵館「昶鴻麵點」，自2020年起曾連續五度獲得《臺灣米其林指南》必比登推介肯定，是許多人心目中難得的經典好味道，也是知名歌手「老蕭」蕭敬騰的愛店，尤其古早味「菊花肉麵」，更令老饕津津樂道。不過「昶鴻麵點」目前卻已呈現休業狀態，附近店家指出，老闆夫婦年紀大了，決定雙雙退休，一代必比登名店，就此成為絕響。

「昶鴻麵點」位於華西街夜市內，主打台灣麵食與各式黑白切，其中以招牌的「菊花肉麵」最負盛名，麵裡放了豬頰靠近嘴邊肉的部位，因膠質紋理近似小菊花而得名。湯頭以豬大骨與老薑熬製，滋味鮮美、香氣襲人，搭配偏細麵體，吃起來溫暖舒心。

除了「菊花肉麵」，加了一顆「黃金蛋」與豬里肌肉切片的「招牌麵」，也是人氣之選。此外還有「乾麵」、「肉絲麵」、「扁食麵」、「下水麵」、「豬尾麵」等選項，都是最古意的台灣味。

在黑白切方面，其他地方不一定吃得到的「生腸」、「豬尾巴」、「生腸頭」，這裡通通都有；「燙嘴邊肉」的肉質Q彈香甜，「肝連」中間軟嫩又帶有筋膜，「豬舌」、「豬心」、「軟管」、「小肚」…等，在「昶鴻麵點」通通點得到。