自帶盛放花朵的花瓶與陶瓷邊桌好浪漫！FENDI驚艷2025邁阿密設計展

為慶祝FENDI品牌成立一百週年，品牌於2025年邁阿密設計展（Design Miami/）與阿根廷設計師兼藝術家Constanza Vallese合作，攜手推出珍藏設計展「Fonderia Fendi」，呈現女性力量與義大利工藝擦撞出的精彩火花。

Constanza Vallese聯合五家頂級義大利工坊，為FENDI製作獨一無二的作品，旨在向義大利在1925年巴黎裝飾與工業現代藝術展的百年歷史成就致敬。整體設計靈感呼應Karl Lagerfeld於1994年以Fendi家族五姐妹為單一創作表現主體所設計出的插畫作品「les Cinq doigts d’une Main」，透過FENDI皮革工坊、歷史悠久的米蘭青銅鑄造工坊Fonderia Battaglia、非營利陶瓷工作室Officine Saffi、地毯編織工坊CC-Tapis，以及十三世紀威尼斯玻璃工坊Barovier & Toso的合作，得以製作出Vallese充滿浪漫風格的設計。

為此，FENDI於Design Miami/ 2025展會打造一座私密的「沙龍」，系列以羅馬風格配色呈現：玫瑰色青銅、FENDI經典的雪酪黃與淡雅的茴香藍，並透過不透明玻璃的柔和彩虹光澤、簇絨地毯的浮雕紋理及釉面瓷磚的層次光影呈現畫意質感。

優雅的青銅長椅、休閒椅、隔間屏風及發光壁燈皆以FENDI招牌Selleria縫線壓印出浮雕圖案並點綴百合花。一系列模組化的長凳與立方體邊桌採訂製壓紋陶瓷磚製作，瓷磚上以手工雕塑出蘭花或百合花圖案，其間點綴著柔色釉面的雙F字母標誌瓷磚。Murano手工吹製霧面玻璃花瓶呼應這個系列的主色調與花卉圖案，並且搭配裝飾百合圖案的CC-Tapis手工簇絨羊毛地毯。