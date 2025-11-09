自帶盛放花朵的花瓶與陶瓷邊桌好浪漫！FENDI驚艷2025邁阿密設計展

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
阿根廷設計師兼藝術家Constanza Vallese。圖／FENDI提供
阿根廷設計師兼藝術家Constanza Vallese。圖／FENDI提供

為慶祝FENDI品牌成立一百週年，品牌於2025年邁阿密設計展（Design Miami/）與阿根廷設計師兼藝術家Constanza Vallese合作，攜手推出珍藏設計展「Fonderia Fendi」，呈現女性力量與義大利工藝擦撞出的精彩火花。

Constanza Vallese聯合五家頂級義大利工坊，為FENDI製作獨一無二的作品，旨在向義大利在1925年巴黎裝飾與工業現代藝術展的百年歷史成就致敬。整體設計靈感呼應Karl Lagerfeld於1994年以Fendi家族五姐妹為單一創作表現主體所設計出的插畫作品「les Cinq doigts d’une Main」，透過FENDI皮革工坊、歷史悠久的米蘭青銅鑄造工坊Fonderia Battaglia、非營利陶瓷工作室Officine Saffi、地毯編織工坊CC-Tapis，以及十三世紀威尼斯玻璃工坊Barovier & Toso的合作，得以製作出Vallese充滿浪漫風格的設計。

為此，FENDI於Design Miami/ 2025展會打造一座私密的「沙龍」，系列以羅馬風格配色呈現：玫瑰色青銅、FENDI經典的雪酪黃與淡雅的茴香藍，並透過不透明玻璃的柔和彩虹光澤、簇絨地毯的浮雕紋理及釉面瓷磚的層次光影呈現畫意質感。

優雅的青銅長椅、休閒椅、隔間屏風及發光壁燈皆以FENDI招牌Selleria縫線壓印出浮雕圖案並點綴百合花。一系列模組化的長凳與立方體邊桌採訂製壓紋陶瓷磚製作，瓷磚上以手工雕塑出蘭花或百合花圖案，其間點綴著柔色釉面的雙F字母標誌瓷磚。Murano手工吹製霧面玻璃花瓶呼應這個系列的主色調與花卉圖案，並且搭配裝飾百合圖案的CC-Tapis手工簇絨羊毛地毯。

延續過往七年的傳統，FENDI也同步發表由Vallese重新詮釋的經典Peekaboo包款，採用淡黃與藍色斜紋小牛皮雙面設計，搭配手工雕塑陶瓷細節，限量五件，僅於邁阿密設計區FENDI精品店販售。

FF陶瓷方塊，立方體基座，五面可見立面以米蘭Officine Saffi製作的石器陶磚拼貼，圖案以原創百合花與雙F標誌交錯呈現，採奶油白霧面高溫釉，質感細膩柔雅。圖／FENDI提供
阿根廷設計師兼藝術家Constanza Vallese與FENDI攜手合作的Peekaboo包款。圖／FENDI提供
蘭花陶瓷方塊，立方體基座，五面可見立面以米蘭Officine Saffi製作的方形石器陶磚拼貼，飾以手繪蘭花花朵與枝葉圖案，並嵌入雙F標誌磚，表面以霧面與緞面高溫釉層交錯構成細膩層次。圖／FENDI提供
青銅百合壁燈，立體手工雕塑百合造型壁燈，以米蘭Fonderia Battaglia鑄造的實心青銅製成。圖／FENDI提供
阿根廷設計師兼藝術家Constanza Vallese與FENDI攜手合作的Peekaboo包款。圖／FENDI提供
百合地毯，由米蘭CC-Tapis以100%羊毛手工織造，全幅展現立體雕刻感百合「磚面」設計，四角以手工雕刻雙F標誌點綴。圖／FENDI提供
花瓶組 I, II, III，三件組不透明粉彩花瓶，分別以「anice」藍、「sorbetto」黃與奶油白色呈現，由威尼斯穆拉諾Barovier & Toso工坊手工吹製，飾以雕塑感花卉浮飾。圖／FENDI提供
青銅百合屏風，三面可調式立體屏風，以米蘭Fonderia Battaglia鑄造的實心青銅手工雕塑立體百合花為主體，搭配FENDI標誌性「cuoio Romano」皮革，採「anice」藍與「sorbetto」黃雙色設計，並飾以相襯的Selleria縫線細節；Anice青銅長椅，三人座長椅，以米蘭Fonderia Battaglia鑄造的實心青銅製成，飾有立體手工雕塑百合與Selleria縫線細節，座面覆以FENDI「cuoio Romano」皮革，採「anice」藍色調，並以Selleria手工縫線呼應整體設計；Sorbetto青銅椅，餐椅或休閒椅，以米蘭Fonderia Battaglia鑄造的實心青銅製成，飾有立體手工雕塑百合花與Selleria縫線細節，座面覆以FENDI「cuoio Romano」皮革，採「sorbetto」黃配色，並以Selleria手工縫線呼應整體設計。圖／FENDI提供
