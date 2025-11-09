近4億上百克拉藍寶石鑽石項鍊領銜！佳士得精品秋拍11月舉槌

佳士得（Christie's）歡慶全新亞太區總部The Henderson開幕一週年，自9月起舉行為期三個月的秋季系列拍賣，並將於11月底以香港秋季雅逸精品周收官，拍賣門類涵蓋珠寶、時計、包包及名酒，其中不乏備受矚目的知名單一藏家珍藏專題。系列拍賣將自11月21日起由單一藏家頂級窖藏「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第四部份」揭開序幕後陸續舉槌，並於11月20日起於The Henderson舉辦拍前預展。

延續第一至三部份的盛況率先登場的是「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第四部份」，亮點包括藏家求之若渴的「酒神」Henri Jayer珍罕名釀，其中亦有出自2012年「佳士得名釀：亨瑞賈耶私人窖藏」專場拍賣的臻釀。其他亮點包括1992年份的Vosne-Romanée、1990年代至2001年份的經典Cros Parantoux，以及涵蓋1990年代至2010年代的Romanée-Conti及Montrachet。

11月24日舉槌的「典雅傳承：手袋及配飾」現場拍賣，領銜焦點為喜馬拉雅鱷魚皮柏金包、炙手可熱的白色和霧霾灰色Faubourg柏金包、霧面珍珠灰色Quelle Idole手袋、色彩亮麗的鱷魚皮柏金包和凱莉包，以及首次亮相拍場的珍罕復古迷你凱莉包。除了愛馬仕，還有路易威登及香奈兒的趣味設計與限量包款與首登拍場的迪奧高訂晚禮服。

11月25日的「瑰麗珠寶及翡翠首飾」將由2025年亞洲估價最高的珠寶「The Royal Blue」項鍊領銜，該項鍊共鑲嵌16顆總重104.61克拉喀什米爾皇家藍藍寶石；同場焦點包括一對無燒皇家藍藍寶石的喀什米爾藍寶石和鑽石耳環、一條重達36.84克拉的緬甸鴿血紅紅寶石手鍊、以及一條卡地亞的經典Tutti-Frutti水果錦囊項鍊。

腕表系列拍賣將由11月26日「邵在正John Shaw百達翡麗珍藏」單一藏家珍藏專場拍賣開場，共59枚珍罕難求的百達翡麗現代和古董複雜功能時計，以一枚型號5016R的18K紅金三問萬年曆腕表，具有陀飛輪、逆返日曆、月相顯示等精妙複雜功能，為品牌1993年推出時最複雜的腕表。

接著為期兩日的精緻名表拍賣包括「成就」及「誌極（第二部分）」系列兩大重要私人珍藏。「成就」自1990年代初開始積累，涵蓋眾多珍稀百達翡麗複雜功能腕錶，以及勞力士和愛彼等名品。「誌極」系列第一部份則在今年春季創下100%成交的拍賣佳績，此次拍賣呈獻諸多近代骨董至現代百達翡麗，備受矚目。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康