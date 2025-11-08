LISA、梁朝偉同款MOYNAT X Labubu限量包今開賣！加碼限量盲盒驚喜抽

成立於西元1849年的法國經典品牌MOYNAT向來以高品質、高辨識度的皮件包款知名，在台灣並僅有Bellavita寶麗廣場一間專門店。品牌繼在上海、巴黎之後今日於Bellavita專門店上帶來與中國藝術家龍家昇Kasing Lung的獨家聯名合作系列，全系列包含包款、小皮件，甚至帶來仿造行李硬箱包裝的限量抽選「盲盒」，今日甫開業便有多組VIP針對特殊單品「包色」入手、引起熱潮。

長耳、圓臉不時秀出笑容與尖尖牙齒的Labubu，是由藝術家Kasing Lung在其The Monsters系列中創作出的可愛角色，加上南韓天團BLACKPINK團員LISA更是Labubu的粉絲，加上「盲盒」抽選的特色，2024年起便在社群引起旋風，近日更有「MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN精靈天團：此刻與未來」特展正於松山文創菸區展出，同時LISA更曾提取一只Moyna X Kasing Lung聯名黑色Hobo包Mini 48h隨行包，本次台灣甫上市已火速銷售一空，預計下訂後需等待至明年三或四月才能交貨。

MOYNAT的歷史可溯及年僅16歲便站上巴黎舞台的女性創辦人Pauline Moynat，她在1849年即創立了硬箱工坊，並在1869年在巴黎歌劇院大道1號開設品牌首間精品，品牌並在1873年使用了防水帆布打造「英式硬箱」並在當時延伸出轎車硬箱、輪胎硬箱...合計至少24種以上的訂製設計，滿足工業時代最奢侈的發明：汽車（與旅行）的多元需求。品牌經典的M Logo帆布印花並在去年「重開機」推出新一代設計，結合了裝飾藝術Art Deco風格的M英文字母、陰影，創造出延續170年傳奇的嶄新風貌。

本次MOYNAT與Kasing Lung龍家昇的獨家聯名合作系列，將以藝術家筆下的三個經典腳素：Labubu、Zimomo與King Mon，結合MOYNAT的M Canvas系列包款，並涵蓋不同尺寸的Tote托特包、Hobo手提包、48h隨行包，以及限量版Mignon包；另包含護照夾、吊飾、卡片夾等小皮件。