黃仁勳鍾愛台南味！快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
黃仁勳（右）送給「莉莉水果店」一個印有「黃」字的大紅包。圖／摘自莉莉水果店FB粉絲團
黃仁勳（右）送給「莉莉水果店」一個印有「黃」字的大紅包。圖／摘自莉莉水果店FB粉絲團

出生於台南的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），對家鄉味情有獨鍾。過去訪台時曾多次造訪台北的「王記府城肉粽」，除了現場內用，更曾一口氣外帶14份餐點，登上私人專機。這次回到出生地台南快閃5小時，迅速造訪永康的「劉家莊牛肉爐」與中西區的「莉莉水果店」，還帶走台積電準備的伴手禮永康「大灣進福花生糖」與安平「永泰興蜜餞」，用最有效率的方式，一次將台南的經典美味一網打盡。

永康的「劉家莊牛肉爐」，是在地知名老字號溫體牛肉火鍋店。特色在於全程使用當天現宰的國產溫體牛，肉質細嫩、油花分布均勻，入口時能感受到那股剛好的彈性與鮮度。湯底以牛大骨、甘蔗與多種新鮮蔬果慢火熬製，香氣清甜中帶骨香，喝起來厚實又不膩。

店家主打涮涮鍋式的溫體牛肉鍋，薄切牛肉只要輕涮幾秒就能入口即化，湯頭隨著肉香逐漸轉濃，從第一口的清爽到尾韻的鮮甜，層次分明，是在地人心中經典的代表吃法。

除招牌鍋物，還能品嚐到多樣私房牛肉料理，像是炒牛雜、牛腸、牛心等，各自帶出不同部位的風味與口感。店內設有火鍋料與時蔬自助區，沾醬也能依個人口味自由調配。整體環境寬敞明亮、出餐迅速，不論是老饕回訪或遊客嚐鮮，都能感受到這間老字號的熱情與熟練節奏；黃仁勳用餐後也當場大讚：「太好吃了！有夠賀呷！」

用餐結束後，黃仁勳又來到「莉莉水果店」，一見到第二代經營者李文雄，就全程用台語寒暄，充分展現出台南鄉親的親和力，完全沒架子。原本黃仁勳想坐下來好好吃碗冰，但行程緊湊、粉絲又太熱情，最後只好改成外帶。他一口氣點了水果冰、青芒果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰，外加蕃茄切盤、水果切盤和檸檬汁，幾乎把招牌品項全都點了一輪。

李文雄原本堅持要請客，黃仁勳則禮貌婉拒，還回贈一個印有「黃」字的大紅包。熱愛文史的李文雄還創辦「莉莉水果文化館」，近期出版新書《莉莉水果店》，用老照片記錄這座城市的歲月與風華，黃仁勳也在新書上特地簽名留念。

黃仁勳今（8日）結束於新竹縣立體育館舉辦的台積電運動會行程後，隨即前往桃園機場搭乘私人專機離台，並未在北部留下美食足跡，也讓台南成為他此行唯一的美食據點。

黃仁勳在「劉家莊牛肉爐」餐盤上，留下珍貴簽名。圖／摘自劉家莊牛肉爐FB粉絲團
黃仁勳在「劉家莊牛肉爐」餐盤上，留下珍貴簽名。圖／摘自劉家莊牛肉爐FB粉絲團
黃仁勳（右）與「莉莉水果店」第二代經營者李文雄。圖／摘自莉莉水果店FB粉絲團
黃仁勳（右）與「莉莉水果店」第二代經營者李文雄。圖／摘自莉莉水果店FB粉絲團
黃仁勳不改親民作風，親切為現場粉絲簽名。圖／摘自劉家莊牛肉爐FB粉絲團
黃仁勳不改親民作風，親切為現場粉絲簽名。圖／摘自劉家莊牛肉爐FB粉絲團
黃仁勳在「劉家莊牛肉爐」受到粉絲與媒體的包圍。圖／摘自劉家莊牛肉爐FB粉絲團
黃仁勳在「劉家莊牛肉爐」受到粉絲與媒體的包圍。圖／摘自劉家莊牛肉爐FB粉絲團
黃仁勳在「莉莉水果店」留下簽名。圖／摘自莉莉水果店FB粉絲團
黃仁勳在「莉莉水果店」留下簽名。圖／摘自莉莉水果店FB粉絲團
黃仁勳（左）在李文雄的新書《莉莉水果店》上留下簽名。圖／摘自莉莉水果店FB粉絲團
黃仁勳（左）在李文雄的新書《莉莉水果店》上留下簽名。圖／摘自莉莉水果店FB粉絲團

水果 台南 黃仁勳

相關新聞

爐烤牛這麼生有嚇到！台中IKEA遭爆害2人上吐下瀉 食安處要查了

一名網友爆料指前晚到台中IKEA用餐，未婚妻點爐烤牛，看到「這麼生有嚇到」，怕浪費還是吃了大半，他也吃三分之一，結果嚴重...

黃仁勳鍾愛台南味！快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包

出生於台南的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），對家鄉味情有獨鍾。過去訪台時曾多次造訪...

ITF旅展／「美國館」天天抽機票 東南亞買一送一掀搶購潮

2025 ITF台北國際旅展周末首日熱鬧登場，「百萬刷手」預先電請飯店業者提前印製票券，有些信用卡滿額禮在開展不到一小時...

「浪Live電豹女」伴入眠！台中鳳凰Ｘ台啤雲豹 跨界打造最熱血主題房

最熱血限量的「浪Live電豹女主題房」來了！台中鳳凰酒店宣布與台啤永豐雲豹籃球隊攜手合作，推出限量「浪Live電豹女X鳳...

《巧克力冒險工廠》奇幻甜點來了！台北遠東Ｘ百老匯 創意食宿齊發

百老匯鉅作《巧克力冒險工廠音樂劇》化身為甜品美點，劇中經典「金獎券」還成了驚喜抽獎的巧克力！這場獨特的創意體驗，來自台北...

馬祖酒廠70周年推馬年生肖酒 瓷瓶紀念款與玻璃瓶3年陳高同步登場

迎接2026馬年到來，馬祖酒廠以建廠70周年為契機，攜手總經銷泰山企業推出年度代表作「馬年生肖紀念酒」，象徵金馬奔騰、百...

