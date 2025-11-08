ITF旅展／「美國館」天天抽機票 東南亞買一送一掀搶購潮

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2025 ITF台北國際旅展週末首日熱鬧登場，開展前便湧入排隊人潮。圖／台灣觀光協會提供
2025 ITF台北國際旅展週末首日熱鬧登場，開展前便湧入排隊人潮。圖／台灣觀光協會提供

2025 ITF台北國際旅展周末首日熱鬧登場，「百萬刷手」預先電請飯店業者提前印製票券，有些信用卡滿額禮在開展不到一小時即被兌換一空，現場買氣熱烈。

其中，美國館睽違7年再度以國家館參加ITF，4天抽出5張機票，完成集章活動便可參加，昨日獎項為「台北-美國舊金山」來回機票一張，今日為「台北-美國不限航點」來回機票一張。

推薦產品包括：格緻旅行社主打2026年出發的「美西山河戀9天」與「阿拉斯加極光之旅」等客製化行程；尊榮國際旅行社榮獲「美國國際金旅獎」、推出「美西國家公園精選10天」行程131,800元起，現場報名第二人再折6,000元。御義旅行社新墨西哥州、亞利桑那州、愛達荷州與夏威夷等多條主題路。距離台灣僅3.5小時航程的關島，也因聯合航空直飛受矚目，春節出發4天只要39,900元起，現場報名第二人再減4,000元，成為短天數度假首選。

東南亞海島度假避冬行程也受歡迎，Air Asia祭出台北、高雄天天直飛曼谷航班，單程票最低1,952元起，並可延伸前往普吉島、喀比與合艾等地。品冠國際旅行社推出寒假限定「經典遊泰超省錢」方案，原價47,800元起，旅展現場買一送一，兩人同行一人免費；另有蘇梅島度假5日遊20,800元起，現場報名第二人再折4,000元，吸引民眾搶購。

此外，各大旅行社也配合政府普發萬元政策推出「萬元有找」旅展限定優惠，可樂旅遊主打「首爾清州5日」早去晚回行程7,900元起，並祭出多項買一送一方案；雄獅旅遊推出「韓國4日免萬元」及「沖繩自由行4天9,888元起」等超值優惠。燦星旅遊則推出「普發一萬放大術」限時活動，旅客扣除補助後僅需再加4,900元，即可享寒假海島度假並搭配當地免費接送機服務。

國內旅遊同樣優惠奉送。金都精緻溫泉飯店推出景觀套房下殺3折，最低3,299元即可入住；綠舞國際觀光飯店平日一泊一食雙人房3.8折優惠價只要5,388元；陽明山天籟渡假酒店推出萬用套券買十送一，每套4,999元；六福旅遊集團敘日全日餐廳推出餐券買九送一，十張合計10,700元。

墾丁長灘休閒飯店推出「長灘超值放電假期套票」，四天三夜僅8,888元；台北遠東香格里拉於展期限定推出滿萬元贈餐飲兌換券活動；圓山大飯店也舉辦每日現場抽獎，消費滿5,000元即可獲摸彩券乙張，每日下午5時50分於展場直播抽出價值上萬元的台北與高雄圓山套房，成為現場人氣亮點。

ITF台北國際旅展官方網站：www.taipeiitf.org.tw

ITF台北國際旅展FB：www.facebook.com/tvaitf

美國館盛大回歸，天天抽出台北-美國來機票。圖／台灣觀光協會提供
美國館盛大回歸，天天抽出台北-美國來機票。圖／台灣觀光協會提供
各家業者推出各式優惠、試吃活動吸引滿滿人潮。圖／台灣觀光協會提供
各家業者推出各式優惠、試吃活動吸引滿滿人潮。圖／台灣觀光協會提供

飯店 旅展 旅行社

