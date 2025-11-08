快訊

北市公車撞上施工告示牌！車上1大2小送往台大醫院

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

葛萊美入圍名單揭曉！ROSÉ入圍3大獎　對尬女神卡卡搶年度歌曲

ITF旅展／福容現場最殺！ 雙人午茶限時搶購999元、住宿券1.8折起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
福容美食通用券全新升級，使用兩張可享星級片鴨，使用七張可升級8-10人桌菜饗宴。圖/福容大飯店提供
福容美食通用券全新升級，使用兩張可享星級片鴨，使用七張可升級8-10人桌菜饗宴。圖/福容大飯店提供

2025 ITF台北國際旅展即起至11月10日於南港展覽館4樓熱鬧開展，福容大飯店祭出年度最大優惠，其中，饕客最愛的「福容美食通用券」平均每張1,067元起，今年加碼推出升級優惠：兩張券可享星級片鴨三吃，七張券則能品嚐8至10人份桌菜饗宴。而最受矚目的「聯合住宿券」也同步推出限時優惠，福容家會員享15送2，每張最低2,815元起。

展期現場凡住宿購買成套票券及餐券10送2，還可參加超人氣遊戲「福容夾夾樂」，有機會將最高價值20,790元「環島任你遊住宿券」等大獎帶回家。同時，天天限量30組的「福容家會員大禮包」準時於上午11點開搶。今年福容首次亮相的快閃活動：六店聯合「雙人下午茶套餐券999元」，於旅展現場每日下午2點準時登場，每日限量100名、每人限購2張。

另有超值加碼好康，凡單筆購買住宿券滿一萬元，即可以999元加購原價1,280元的美食通用券乙張。旅展現場持兆豐銀行、台新銀行或第一銀行信用卡刷卡，單筆消費滿額即可獲得限量刷卡好禮。

「聯合住宿券」一套5張15,950元，買10送1平均每張2,900元；福容家會員可享買15送2專屬優惠，每張最低2,815元，還可入住全新開幕的「福容徠旅澎湖」。秋冬泡湯推薦入住福容福隆，一出飯店即可踏上黃金沙灘、享受全台唯一的海洋溫泉；福容漁碼擁有黃金美人湯，旅展票券三天兩夜每晚4,223元起。入住嘉義福容voco酒店豪華客房1.8折起。「福容徠旅墾丁」四人入住每人每晚704元，步行即可抵達熱鬧墾丁大街。

更多優惠資訊可上官網查詢：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

福容首次亮相的快閃活動－六店聯合「雙人下午茶套餐券999元」，旅展現場每日下午2點準時開搶。圖/福容大飯店提供
福容首次亮相的快閃活動－六店聯合「雙人下午茶套餐券999元」，旅展現場每日下午2點準時開搶。圖/福容大飯店提供

住宿券 旅展 飯店

延伸閱讀

旅展「餐券優惠」倒數！千元有找、買10送1與爽吃BBQ豬肋排統統有

ITF台北國際旅展首日湧逾6.3萬人 「千萬刷手」狂掃3000張住宿券

ITF首日入場6.3萬人次 開展首日千萬刷手現身

ITF旅展今開幕！華航、長榮、台灣虎航旅展齊推優惠 搶攻旅遊商機

相關新聞

ITF旅展／「美國館」天天抽機票 東南亞買一送一掀搶購潮

2025 ITF台北國際旅展周末首日熱鬧登場，「百萬刷手」預先電請飯店業者提前印製票券，有些信用卡滿額禮在開展不到一小時...

ITF旅展／福容現場最殺！ 雙人午茶限時搶購999元、住宿券1.8折起

2025 ITF台北國際旅展即起至11月10日於南港展覽館4樓熱鬧開展，福容大飯店祭出年度最大優惠，其中，饕客最愛的「福...

爐烤牛這麼生有嚇到！台中IKEA遭爆害2人上吐下瀉 食安處要查了

一名網友爆料指前晚到台中IKEA用餐，未婚妻點爐烤牛，看到「這麼生有嚇到」，怕浪費還是吃了大半，他也吃三分之一，結果嚴重...

「浪Live電豹女」伴入眠！台中鳳凰Ｘ台啤雲豹 跨界打造最熱血主題房

最熱血限量的「浪Live電豹女主題房」來了！台中鳳凰酒店宣布與台啤永豐雲豹籃球隊攜手合作，推出限量「浪Live電豹女X鳳...

《巧克力冒險工廠》奇幻甜點來了！台北遠東Ｘ百老匯 創意食宿齊發

百老匯鉅作《巧克力冒險工廠音樂劇》化身為甜品美點，劇中經典「金獎券」還成了驚喜抽獎的巧克力！這場獨特的創意體驗，來自台北...

馬祖酒廠70周年推馬年生肖酒 瓷瓶紀念款與玻璃瓶3年陳高同步登場

迎接2026馬年到來，馬祖酒廠以建廠70周年為契機，攜手總經銷泰山企業推出年度代表作「馬年生肖紀念酒」，象徵金馬奔騰、百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。