爐烤牛這麼生有嚇到！台中IKEA遭爆害2人上吐下瀉 食安處要查了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
一名網友爆料指前晚到台中IKEA用餐，未婚妻點爐烤牛，看到「這麼生有嚇到」，怕浪費還是吃了大半，他也吃三分之一，結果嚴重上吐下瀉。示意圖／本報資料照片
一名網友爆料指前晚到台中IKEA用餐，未婚妻點爐烤牛，看到「這麼生有嚇到」，怕浪費還是吃了大半，他也吃三分之一，結果嚴重上吐下瀉，引熱議。台中市食安處啟動查核機制，將前往店家查核製作流程，若違反食安法，最重將可裁罰2億元。

有網友PO文詢問「有人在11月6日在台中IKEA用餐後上吐下瀉嗎？」並表示，他在11月6日和未婚妻在台中IKEA吃完晚餐後，未婚妻從晚上11時許開始肚子痛，凌晨開始不停的上吐下瀉，大約吐了7至8次、拉了6次，吐到胃痙攣，還狂拉到隔天早上8時，他則是在隔天的清晨五時許吐了1次、拉了3次。

這名網友附上當晚在台中IKEA餐點照片，包括爐烤牛肉、豬肋排等。網友指出，當晚的主餐爐烤牛是未婚妻的，他有吃三分之一，他點的是豬肋排，有吃一根豬肋排。IKEA表示未收到其他人反應，請他們保重身體。那天人員有說爐烤牛是3分、5分。當服務人員夾到餐盤上，他女友看到這麼生有嚇到，但她看到後面仍有多人排隊等候，不敢說不要，因她怕浪費吃了一大半，剩下三分之一由他吃掉。

台中市衛生局說明，有關民眾反映至IKEA用餐，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。

