「浪Live電豹女」伴入眠！台中鳳凰Ｘ台啤雲豹 跨界打造最熱血主題房

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台中鳳凰酒店宣布與台啤永豐雲豹籃球隊攜手合作，推出限量「浪Live電豹女X鳳凰應援住房專案」，將飯店客房化身為專屬粉絲的豹香基地。圖/台中鳳凰酒店提供
台中鳳凰酒店宣布與台啤永豐雲豹籃球隊攜手合作，推出限量「浪Live電豹女X鳳凰應援住房專案」，將飯店客房化身為專屬粉絲的豹香基地。圖/台中鳳凰酒店提供

最熱血限量的「浪Live電豹女主題房」來了！台中鳳凰酒店宣布與台啤永豐雲豹籃球隊攜手合作，推出限量「浪Live電豹女X鳳凰應援住房專案」，將飯店客房化身為專屬粉絲的豹香基地。11月10日起開賣至12月30日，凡入住主題房即可一次帶走房內的浪Live電豹女主題周邊商品，再送長榮鳳凰酒店（礁溪）跨年晚會VIP入場券。

為打造最具話題的「應援旅宿體驗」，台中鳳凰酒店特別以浪Live電豹女為主題設計房型，將應援能量延伸至住宿空間，營造粉絲專屬的熱血氛圍。

「浪Live電豹女X鳳凰應援住房專案」平日雙人一泊一食每晚4,288元，每日限量售完為止。凡入住主題房，即可獲得價值超過3,000元的浪Live電豹女周邊商品組，內含抱枕、毛巾、鑰匙圈、應援扇與3D視覺海報等限量收藏。

此外，凡入住主題房再加贈長榮鳳凰酒店（礁溪）「浪Live電豹女跨年晚會」VIP入場券，粉絲能於跨年夜近距離感受女孩魅力，現場更提供宵夜輕食與特調雞尾酒，以美食與音樂陪伴倒數時刻，共迎璀璨新年。本次專案也驚喜加碼推出「簽名籃球抽獎活動」，有機會獲得浪Live電豹女親筆簽名的限量籃球。　　

入住專案同時可享用吃到飽早午餐「鳳凰食號」，被譽為台中最高CP值早午餐。

配合台啤永豐雲豹球季賽事，台中鳳凰酒店同步推出「鳳凰應援住房專案」，只要於賽事前後期間，2026年1月15日至1月21日及2026年3月12日至3月18日入住並出示球賽門票憑證，即可享專屬優惠房價。

台中鳳凰酒店

電話：04-37028555

地址：台中市中區民權路162號

官網

「鳳凰食號」被譽為台中最高CP值早午餐。圖/台中鳳凰酒店提供
「鳳凰食號」被譽為台中最高CP值早午餐。圖/台中鳳凰酒店提供
凡入住主題房再加贈長榮鳳凰酒店（礁溪）「浪Live電豹女跨年晚會」VIP入場券及抽獎券。圖/台中鳳凰酒店提供
凡入住主題房再加贈長榮鳳凰酒店（礁溪）「浪Live電豹女跨年晚會」VIP入場券及抽獎券。圖/台中鳳凰酒店提供

