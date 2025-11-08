《巧克力冒險工廠》奇幻甜點來了！台北遠東Ｘ百老匯 創意食宿齊發

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
體驗《巧克力冒險工廠》限定住房專案，每晚10,900元起，即贈內含幸運抽獎券的「金獎券巧克力」、薑餅屋DIY組與杯子蛋糕，享受魔幻假期。圖/台北遠東香格里拉提供
體驗《巧克力冒險工廠》限定住房專案，每晚10,900元起，即贈內含幸運抽獎券的「金獎券巧克力」、薑餅屋DIY組與杯子蛋糕，享受魔幻假期。圖/台北遠東香格里拉提供

百老匯鉅作《巧克力冒險工廠音樂劇》化身為甜品美點，劇中經典「金獎券」還成了驚喜抽獎的巧克力！這場獨特的創意體驗，來自台北遠東香格里拉酒店，業者攜手首度來台的羅德·達爾原著《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇，推出一系列獨家活動，搶攻歲末節慶商機。

其中包括即日起至2026年1月4日，入住《巧克力冒險工廠》住房專案，於指定日期入住有機會獲贈價值7,800元的音樂劇雙人票，每晚10,900元起。飯店1樓的The Cake Room同步推出聯名甜點，主打劇中經典「金獎券」化為驚喜抽獎的巧克力；另有「聖誕許願池」與「巧克力魔術帽」等奇幻甜品，價格850元起。

此外，38樓的馬可波羅酒廊，即日起至2026年1月4日的每周六、日，同步推出《巧克力冒險工廠》主題下午茶，單人套餐每位1,280+10元起。

訂房專線：02-2376-3266，The Cake Room：02-7700-3155，訂位專線：02-7711-2080。

●百老匯魔幻音樂劇《巧克力冒險工廠》

全球期盼的百老匯奇幻鉅作，羅德·達爾原著《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇首度來台。本劇由華文環球藝術娛樂（HUA Universal Arts Entertainment）鉅獻、百老匯國際集團（Broadway International Group）製作呈現，融合投影科技、魔術幻象，運用3D視覺、場景變幻、大型木偶與特色沉浸式設計，帶領觀眾走進旺卡的奇幻工廠。

2025年12月17日至28日在台北流行音樂中心開啟奇幻旅程，2026年1月2日至4日將前往高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。

每份「金獎券巧克力」均附幸運抽獎券，有機會贏得價值近4千元的自助餐券等好禮。圖/台北遠東香格里拉提供
每份「金獎券巧克力」均附幸運抽獎券，有機會贏得價值近4千元的自助餐券等好禮。圖/台北遠東香格里拉提供
馬可波羅酒廊即日起至2026年1月4日的每周六、日，推出《巧克力冒險工廠》音樂劇主題下午茶。圖/台北遠東香格里拉提供
馬可波羅酒廊即日起至2026年1月4日的每周六、日，推出《巧克力冒險工廠》音樂劇主題下午茶。圖/台北遠東香格里拉提供
百老匯奇幻鉅作《巧克力冒險工廠》首度登台，12月起邀你走進魔幻的巧克力工廠。圖/台北遠東香格里拉提供
百老匯奇幻鉅作《巧克力冒險工廠》首度登台，12月起邀你走進魔幻的巧克力工廠。圖/台北遠東香格里拉提供
《巧克力冒險工廠》音樂劇主題下午茶包含鵝肝雞肉慕斯、繽紛巧克力布丁杯等8道精美茶點。單人套餐1,280元，雙人套餐2,300元（需另加一成服務費）。圖/台北遠東香格里拉提供
《巧克力冒險工廠》音樂劇主題下午茶包含鵝肝雞肉慕斯、繽紛巧克力布丁杯等8道精美茶點。單人套餐1,280元，雙人套餐2,300元（需另加一成服務費）。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉攜手羅德·達爾原著《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇，獨家呈獻魔幻住房、主題甜點與下午茶，打造全方位的奇幻體驗。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉攜手羅德·達爾原著《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇，獨家呈獻魔幻住房、主題甜點與下午茶，打造全方位的奇幻體驗。圖/台北遠東香格里拉提供
The Cake Room同步販售「金獎券巧克力」，全台限量100份，每份850元。圖/台北遠東香格里拉提供
The Cake Room同步販售「金獎券巧克力」，全台限量100份，每份850元。圖/台北遠東香格里拉提供

