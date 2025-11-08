馬祖酒廠70周年推馬年生肖酒 瓷瓶紀念款與玻璃瓶3年陳高同步登場

迎接2026馬年到來，馬祖酒廠以建廠70周年為契機，攜手總經銷泰山企業推出年度代表作「馬年生肖紀念酒」，象徵金馬奔騰、百業興旺。馬祖酒廠自2018年起推出的生肖酒系列，已連續七年成為收藏焦點，今年再度以高規格工藝打造兩款限量珍藏版——「馬年生肖酒（瓷瓶款）特優高粱58%」與「馬年生肖酒（玻璃瓶）三年陳高53%」，即日起陸續於全台指定通路開賣。

「馬年生肖酒（瓷瓶款）特優高粱58%」以馬祖高粱酒的經典酒體為基礎，濃烈渾厚、香氣層次豐富，帶有柑橘、穀糧與水梨般果香，尾韻飽滿悠長。此款酒所使用的58度特優高粱，早在2017年登上國際舞台即奪下美國舊金山世界烈酒大賽金牌，並於2019年再獲比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑特金獎，堪稱馬祖酒廠的代表作。

「馬年生肖酒（瓷瓶款）特優高粱58%」瓶身以飛騰金馬與富貴紅瓶設計象徵「一馬當先」，搭配精緻禮盒與專屬雙入Logo杯，完整呈現品牌70年釀造精神。建議售價2,180元，容量700毫升。

另一款「馬年生肖酒（玻璃瓶）三年陳高53%」以坑道窖藏三年陳高為基底，融合品酒師多年勾兌技藝，香氣中帶有穀糧、蘋果甜味與淡淡黑胡椒氣息，酒體勁爽卻不失細膩，尾韻回甘綿長。容量600毫升，建議售價888元，附專屬禮盒與提袋。

總經銷泰山企業表示，馬祖酒廠的「生肖酒系列」自2018年推出以來，每年皆限量生產，結合坑道窖藏工藝與生肖寓意，深受藏家與酒迷青睞。今年的馬年紀念款不僅酒質再升級，更以70周年為里程碑，象徵「駿馬奔騰、長風萬里」的品牌精神，預料將掀起新一波搶購熱潮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康