馬祖酒廠70周年推馬年生肖酒 瓷瓶紀念款與玻璃瓶3年陳高同步登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「馬年生肖酒（玻璃瓶）」以坑道窖藏三年陳高精釀，酒香細膩層次豐富。高雅包裝搭配提袋，年節送禮、自藏皆宜。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「馬年生肖酒（玻璃瓶）」以坑道窖藏三年陳高精釀，酒香細膩層次豐富。高雅包裝搭配提袋，年節送禮、自藏皆宜。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接2026馬年到來，馬祖酒廠以建廠70周年為契機，攜手總經銷泰山企業推出年度代表作「馬年生肖紀念酒」，象徵金馬奔騰、百業興旺。馬祖酒廠自2018年起推出的生肖酒系列，已連續七年成為收藏焦點，今年再度以高規格工藝打造兩款限量珍藏版——「馬年生肖酒（瓷瓶款）特優高粱58%」與「馬年生肖酒（玻璃瓶）三年陳高53%」，即日起陸續於全台指定通路開賣。

「馬年生肖酒（瓷瓶款）特優高粱58%」以馬祖高粱酒的經典酒體為基礎，濃烈渾厚、香氣層次豐富，帶有柑橘、穀糧與水梨般果香，尾韻飽滿悠長。此款酒所使用的58度特優高粱，早在2017年登上國際舞台即奪下美國舊金山世界烈酒大賽金牌，並於2019年再獲比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑特金獎，堪稱馬祖酒廠的代表作。

「馬年生肖酒（瓷瓶款）特優高粱58%」瓶身以飛騰金馬與富貴紅瓶設計象徵「一馬當先」，搭配精緻禮盒與專屬雙入Logo杯，完整呈現品牌70年釀造精神。建議售價2,180元，容量700毫升。

另一款「馬年生肖酒（玻璃瓶）三年陳高53%」以坑道窖藏三年陳高為基底，融合品酒師多年勾兌技藝，香氣中帶有穀糧、蘋果甜味與淡淡黑胡椒氣息，酒體勁爽卻不失細膩，尾韻回甘綿長。容量600毫升，建議售價888元，附專屬禮盒與提袋。

總經銷泰山企業表示，馬祖酒廠的「生肖酒系列」自2018年推出以來，每年皆限量生產，結合坑道窖藏工藝與生肖寓意，深受藏家與酒迷青睞。今年的馬年紀念款不僅酒質再升級，更以70周年為里程碑，象徵「駿馬奔騰、長風萬里」的品牌精神，預料將掀起新一波搶購熱潮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖酒廠建廠70周年推出「馬年生肖酒（瓷瓶款）」，以58度特優高粱精釀而成，紅金瓶身象徵「一馬當先」，展現經典與吉祥風華。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬祖酒廠建廠70周年推出「馬年生肖酒（瓷瓶款）」，以58度特優高粱精釀而成，紅金瓶身象徵「一馬當先」，展現經典與吉祥風華。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬祖酒廠迎接2026馬年推出建廠70周年紀念作「馬年生肖酒」，限量瓷瓶與玻璃瓶雙版本，象徵駿馬奔騰、喜迎新歲。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬祖酒廠迎接2026馬年推出建廠70周年紀念作「馬年生肖酒」，限量瓷瓶與玻璃瓶雙版本，象徵駿馬奔騰、喜迎新歲。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖 生肖

相關新聞

ITF旅展／「美國館」天天抽機票 東南亞買一送一掀搶購潮

2025 ITF台北國際旅展周末首日熱鬧登場，「百萬刷手」預先電請飯店業者提前印製票券，有些信用卡滿額禮在開展不到一小時...

ITF旅展／福容現場最殺！ 雙人午茶限時搶購999元、住宿券1.8折起

2025 ITF台北國際旅展即起至11月10日於南港展覽館4樓熱鬧開展，福容大飯店祭出年度最大優惠，其中，饕客最愛的「福...

爐烤牛這麼生有嚇到！台中IKEA遭爆害2人上吐下瀉 食安處要查了

一名網友爆料指前晚到台中IKEA用餐，未婚妻點爐烤牛，看到「這麼生有嚇到」，怕浪費還是吃了大半，他也吃三分之一，結果嚴重...

「浪Live電豹女」伴入眠！台中鳳凰Ｘ台啤雲豹 跨界打造最熱血主題房

最熱血限量的「浪Live電豹女主題房」來了！台中鳳凰酒店宣布與台啤永豐雲豹籃球隊攜手合作，推出限量「浪Live電豹女X鳳...

《巧克力冒險工廠》奇幻甜點來了！台北遠東Ｘ百老匯 創意食宿齊發

百老匯鉅作《巧克力冒險工廠音樂劇》化身為甜品美點，劇中經典「金獎券」還成了驚喜抽獎的巧克力！這場獨特的創意體驗，來自台北...

馬祖酒廠70周年推馬年生肖酒 瓷瓶紀念款與玻璃瓶3年陳高同步登場

迎接2026馬年到來，馬祖酒廠以建廠70周年為契機，攜手總經銷泰山企業推出年度代表作「馬年生肖紀念酒」，象徵金馬奔騰、百...

