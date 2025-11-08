長榮航空「類比商務艙座椅」搬進ITF 限時優惠來回機票最低3123元起

ITF台北國際旅展即日起至10日於南港展覽館1館登場，長榮航空現場展示全新第四代豪華經濟艙座椅，以及與Maison Kitsuné全新聯名的機上服務備品，此外配合新航點達拉斯及釜山，還設置「AI生成拍照區」讓旅客「1秒化身牛仔或韓服達人」，以及完成長榮趣味問答即可抽扭蛋；本次長榮航空也推出優惠機票，桃園-香港來回未稅價僅3123元起，機票限時限量。

2025年ITF台北國際旅展於即日起至11月10日於南港展覽館1館登場，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，現場展示全新第四代豪華經濟艙座椅，讓乘客親身感受「類比商務艙」的客艙體驗。

現場還有長榮航空與Maison Kitsuné全新聯名的機上服務備品；為讓乘客留下美好回憶，特別配合長榮航空新航點達拉斯及釜山設置「AI生成拍照區」，可1秒變身剽悍牛仔或是韓服達人，以及超人氣的「扭蛋抽抽樂」，完成長榮小知識趣味問答，就可將限量精美贈品帶回家，其中長榮迷你版卡通飛機最受歡迎。

「2025長榮航空線上旅展」即日起至16日晚上11時59分止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發的指定航線機票，即可參加線上旅展限定「購票抽好禮」活動，有機會獲得三星智慧型手機Galaxy Z Fold7與百夫長29吋旅行箱等好禮，另為「無限萬哩遊」會員量身打造專屬的搭機、哩程購買、訂房、購物等好康優惠。

長榮航空表示，本屆旅展推出多種優惠，針對自由行旅客，桃園／松山-東京來回未稅價9317元起、桃園-大阪來回未稅價8923元起、桃園-神戶來回未稅價7333元起、桃園／松山-首爾來回未稅價6090元起；桃園-曼谷來回未稅價4535元起。

歐美航線提供桃園-米蘭來回未稅價2萬3484元起、桃園-維也納來回未稅價2萬3571元起、桃園-洛杉磯來回含稅價2萬6558元起、桃園-西雅圖來回含稅價2萬3776元起。桃園-香港來回未稅價僅3123元起，機票限時限量，先搶先飛。

團體旅遊部分，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」、「玩美加族」與「元氣日本」等團體行程。「魅力歐洲」11月起全新產品「特選西班牙三城連泊建築（送巴黎）11日」售價9萬5900元起。

「玩美加族」的「阿拉斯加極光8日」安排三晚狩獵極光，珍那溫泉渡假村住1晚，售價11萬6900元起；「元氣日本」攜手星野集團飯店首推奢華體驗「東京星野Risonare八岳熱海阿爾卑斯山海雅饗6日」10萬900元起；「北海道星野Risonare之宿5日」 9萬2900元起；「青森奧入瀨星野之宿5日」6萬5900元起。

另外，長榮航空機加酒自由行品牌「長榮大旅行家」，與指定旅行社攜手推出香港迪士尼20周年自由行產品，2天1夜加香港迪士尼樂園1日門票，含稅價9888元起；3天2夜入住迪士尼好萊塢酒店與市區酒店各1晚，4人同行1人免費，再享每人1張升等連玩2日門票、提早入園證及每房1份2合1酒店住客餐飲優惠等，含稅價1萬5888元起。

長榮航空表示，為感謝無限萬哩遊會員的支持，此次線上旅展也特別推出會員專屬搭機、哩程購買、訂房、購物「優惠四重奏」。第一彈「飛·享優惠」，即日起至12月31日，於長榮航空線上旅展活動期間，只要從官網／App購買搭乘指定航線及註冊活動，並且出發地及開票地皆為台灣，即可獲得最高5000卡籍哩程，讓卡籍晉升及續卡更快速。