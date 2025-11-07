黃仁勳光顧台南劉家莊牛肉爐 網讚嘆：整間店直接鍍金

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日（7日）下午抵達台南，隨即前往位於南部科學園區的台積電晶圓十八廠參訪，這是台積電3奈米先進製程主要廠區，由台積電董事長暨總裁魏哲家，率領業務資深副總暨副營運長張曉強等高層主管親自接待。參訪結束後，由台積電作東在永康「劉家莊牛肉爐」晚餐、品嘗溫體牛肉火鍋，讓在地知名人氣餐廳宛如明星見面會，現場歡呼聲不斷。

「劉家莊牛肉爐」位於台南永康區四維路，主打溫體牛涮涮鍋，使用當天現宰國產溫體牛結合牛骨湯，展現溫體牛的極致鮮甜。黃仁勳用餐結束後，還與魏哲家一起走出餐廳，一邊分送圍觀的粉絲跟媒體記者肉燥飯餐盒，一邊大讚溫體牛涮涮鍋：「太好吃了！Wow！」

店家也特別發文致謝表示：「今天晚上是難忘的一晚！因為『劉家莊』從沒這麼熱鬧過，感謝大家的支持跟愛戴、在這裡也統一跟大家說聲謝謝，感謝各位致電祝福跟訊息祝福。」店家表示，今天晚上所有的人實在是都太熱情了、展現了我們台灣人最熱情的一面、很美好的一晚，「『劉家莊牛肉爐』深深一鞠躬、再次謝謝大家。」

網友也熱情留言回應，「整間店直接鍍金」、「恭喜！實至名歸！永康之光」、「好幸運」、「太榮幸了」，也有網友開始擔心，「紅了⋯以後訂不到位了。」

除了品嚐溫體牛涮涮鍋，台積電人員也就近購買永康大灣進福花生糖與安平永泰興蜜餞，送給黃仁勳作為伴手禮；晚餐結束後，黃仁勳也前往台南市中西區知名的「莉莉冰果店」外帶冰品北上，用最有效率的方式，一次將台南的經典美味一網打盡。