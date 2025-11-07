ITF台北國際旅展首日湧逾6.3萬人 「千萬刷手」狂掃3000張住宿券

ITF台北國際旅展今天登場，台灣觀光協會表示，首日逾6.3萬人次入場，較去年成長8.87%，買氣暢旺，其中老爺酒店集團出現「千萬刷手」，狂掃3000張住宿券，另有多位百萬刷手搶購飯店及旅行社產品。

ITF台北國際旅展今天起至11月10日於台北南港展覽館一館舉行，集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，以及全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園，攤位數達1600格。

台灣觀光協會表示，受明年9個連假及「普發萬元」影響，2025 ITF台北國際旅展開展首日入場達6萬3167人次，較去年成長8.87%。人氣、買氣暢旺，老爺酒店集團出現「千萬刷手」掃購3000張住宿券，更出現多位百萬刷手，包含福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅旅遊及東南旅遊等，而飯店及旅行社等多家業者表示，業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪等皆為熱門商品。

本屆旅展多家郵輪推出早鳥優惠價。麗星郵輪推出ITF限定探索星號旅展優惠，包含北高雙港行程合購現折4000元、高雄出發5日行程每晚加贈最高6500元消費金等折扣；MSC地中海郵輪分別推出冬季、日韓春季及夏季等航程，早鳥優惠減6000元。

鳳凰旅遊推出麗星郵輪探索星號，那霸3日最低6000元起；雄獅旅遊MSC榮耀號日韓6日，早鳥現折6000元，旅展價4萬2900元起；可樂旅遊推出「迪士尼探險號」郵輪團體及自由行商品，每人最低4萬1888元起，現場下定除送行李吊牌、艙門磁鐵等禮品，還加碼贈可樂旅遊幣5000枚。

今年參展航空也推出多重折扣，中華航空購買指定航線享優惠7折起，現場購票可參加抽機票活動及贈Care Bears禮盒；長榮航空多條航線最低84折起，推出台北-洛杉磯來回含稅價2萬6423元起。

星宇航空推出11月10日前購買機票或「星星相遇」產品，單筆滿2萬元可於現場參加「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇航空獎勵哩程5萬哩、星野集團住宿券與SNOOPY聯名周邊等多項好禮。

台灣虎航祭出仁川單程未稅1199元起、東京羽田單程未稅1799元起、名古屋單程未稅1899元起；國泰航空則推出全球精選航點8折起，越捷航空更於旅展現場舉辦「0元機票大放送」扭蛋活動，每天抽出0元機票，於現場完成指定任務，就有機會抽中免費機票或限定艙等100%抵用券。

KKday於展期推出限量自由行配套行程、票券，包含東京哈利波特影城門票買一送一、豪華版關西享樂周遊券買一送一，以及限時特價酷航北海道6天6388元起等，現場玩拉霸還可抽機票；雄獅旅遊則推出團體遊優惠口袋商品，沖繩自由行4天9888元起、泰國芭達雅跨年5日2萬1999元起，以及瑞士冰川10日9萬7900元起等優惠產品。

此外，旅展現場也有多項鐵道相關產品行程等鐵道迷來選購，台鐵公司販售廣受好評的台鐵便當，並邀請民眾拍照留影，分享鐵道旅遊故事，現場完成打卡分享即可獲得精美小禮乙份。