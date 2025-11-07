亞馬遜加入跨境戰！Amazon Bazaar推低價時尚、家居品 免運門檻150元

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球最大電商平台亞馬遜Amazon）7日宣布在台灣推出全新獨立購物應用程式Amazon Bazaar，將Amazon Haul超低價購物體驗擴展至台灣，強調提供數十萬款高品質且平價的時尚、家居與生活類商品。

亞馬遜在美國、英國、德國、法國、義大利、西班牙、日本與澳洲等國家的Amazon Haul，以及墨西哥、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的Amazon Bazaar獲得熱烈迴響。亞馬遜正式宣布推出獨立購物應用程式Amazon Bazaar，已在台灣上線。

Amazon Bazaar在14個地區推出，包含：香港、菲律賓、台灣、科威特、卡達、巴林、阿曼、祕魯、厄瓜多、阿根廷、哥斯大黎加、多明尼加、牙買加與奈及利亞。

Amazon Bazaar是亞馬遜全球Amazon Haul超低價購物體驗的一部分，主要是提供超低價購物體驗，消費者可選購時尚、家居與生活用品，其中大多數商品價格低於新台幣310元（約10美元），部分商品甚至低至新台幣60元。亞馬遜表示，符合當地免運門檻的訂單可享免費配送，並將免運門檻殺低到新台幣150元。

Amazon Bazaar強調，多數商品價格低於新台幣310元，配送時間為兩周以內。所有商品皆經過亞馬遜嚴格的合規審查，確保安全且符合相關法規與亞馬遜政策。顧客可於收到商品後15天內申請免費退貨。

